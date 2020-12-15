紅藍卡健康問答12/18前抽獎紅藍卡補充計畫及處方藥承保計畫

一些Medigap保險，提供Original Medicare無法涵蓋的服務。

大部分65歲以上長者，都需懂得如何善用聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )的福利，並需對自己的健康保險有周全計畫。世界日報與帝國藍十字藍盾健保公司合作「了解紅藍卡 健康來問答」線上活動，即日起至12月底截止，還有兩波抽獎問答活動，除了讀報導了解紅藍卡外，還可參加抽獎，歡迎民眾填問卷抽大獎。

本次抽獎問答主題為帶您了解「紅藍卡補充計畫(Medicare Supplement Plan)及處方藥承保計畫(D部分)」。關於紅藍卡補充計畫，是需要先加入傳統聯邦醫療保險計畫(Original Medicare A, B)，且是想要承保的州之居民，並年滿65歲或以上，或由於某些殘疾疾病而享有資格申請。在持有紅藍卡補充計畫又稱為Medigap同時，傳統聯邦醫療保險仍提供A與B計畫承保服務。紅藍卡補充計畫將承保許多傳統紅藍卡不承保的自付費用，有時被稱為「彌補缺口」；當需照護時，更多可預測月度費用和更少的意外可使人感到安心；可以靈活選擇任何接收聯邦醫療保險患者的醫師或醫院；特別的是，保險的承保範圍可全國使用，並且享有終身保證。

紅藍卡補充計畫是由私人保險公司所提供及管理的，但在大多數州，其承包是由政府規定並且是標準化的；可以全年參加紅藍卡補充計畫，無需等到一個年度登記期(AEP)。服務涵蓋範圍很廣，共有A、B、C、D、F、G、K、L、M和N十個不同的方案及高額自付扣除額計畫。主要是用來支付紅藍卡A和B計畫之醫院及醫生的自付費用部分，以及護理設施及國外旅遊急病產生的費用，而高自付額的F及G計畫的承包可能會因計畫類型而異；D部分的處方藥承保範圍可以單獨購買。

關於紅藍卡處方藥物計畫的承保範圍：1.適用於所有傳統聯邦醫療保險計畫的人，並需通過私人保險公司購買；2. 該計畫承包處方藥費用；處方藥物計畫(PDP)可單獨購買；3.大多數紅藍卡優勢計畫包括處方藥物；4.可以單獨購買處方藥物計畫或連同紅藍卡補充計畫一起購買；5. 最後，加入處方藥物計畫(PDP)會導致退出紅藍卡優勢計畫，因此不能同時擁有紅藍卡優勢計畫和處方藥物計畫。

想知道更多紅藍卡補充計畫與優勢計畫的不同，或了解更多相關資訊，可聯絡帝國藍十字藍盾健保公司，專業客戶代表會給您全面細緻的解答。電話：347-569-8247；電子信箱：[email protected]。第三波活動抽獎日期至12月18日截止，鼓勵民眾登記參加，將血氧儀、水牙線、折疊式踏板運動器或掃地機器人帶回家。問卷：https://bit.ly/wjmedicare。相關問題請聯繫世界日報：(718)746-8889轉6362。