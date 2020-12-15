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紐約人壽宣布發放總額18億元紅利

紐約訊

美國最大的互惠人壽保險公司紐約人壽日前透過網路舉辦紅利發布會，宣布將於2021年向符合條件的參與保單持有人發放總額達18 億元的紅利，此為該公司有史以來第二高的紅利紀錄。這也是紐約人壽在向保單持有人提供有保證的現金值增長之外，連續167年發放紅利，凸顯出紐約人壽專注力致高的運營策略、長遠發展的投資方式和持之以恆的財務實力。

紐約人壽董事局主席兼執行長Ted Mathas表示，儘管2020年的全球疫情大流行造成了逆境，歷史性的低利率和經濟下行，該公司仍然保持了超然卓越的財務實力，這得益於紐約人壽 175 年來駕馭掌控社會及金融挑戰的豐富經驗。紐約人壽一如既往地專注於保持我們的核心目的—當客戶最需要的時候紐約人壽就能夠伸出援手，並在未來的歲月裡為數以百萬計的家庭和個人提供財務保障和安心。Mathas表示，雖然無法預測到2020年發生的事，但該公司正是為了應對這樣的時刻而造就，紅利發放紀錄強有力地印證了這一點。

針對現今美國運營的800多家人壽保險公司的評級中，紐約人壽仍然是獲得四大主要評級機構給予任何美國壽險公司最高財務實力評級的兩家公司之一。此外，由於紐約人壽加強了對其2778.3億元的一般帳戶的策略性管理的能力，紐約人壽的盈餘與資產價值儲備仍然維持強勁走勢。紐約人壽的戰略性業務提供了多元化收入，為公司基本的壽險業務提供了補充。這些收入為盈餘、分紅以及盈利作出了貢獻，並且能夠幫助減輕現今歷史性低利率帶來的影響。

此外，紐約人壽還將首次對2018年推出個別銷售的長期護理產品My Care支付紅利。My Care保單持有人保單滿三年者將在 2021 年獲得分紅。對於保單持有人而言，2021 年的分紅驗證了他們向紐約人壽購買參與型人壽保險的決定。紅利可通過幾種方式為壽險保單增添價值。鑑於保單持有人的財務需求會隨著時間的過去而改變，許多人會利用紅利來增加人壽保險保障而無需額外核保，此舉又稱為「保費付清的額外保險」(Paid-Up Additions, PUAs)。藉由選擇 PUAs，保單持有人可購買更多的現金值和壽險福利，同時他們的現金值將持續增加並可延稅。保費付清的額外保險(PUAs) 也有資格獲得分紅。

紅利有幾種領取方式：可用於支付一部分保費，進而降低自付費用；也可以用支票形式領取，用於其他用途；或將紅利作為存款留在公司以賺取利息。

紐約人壽保險公司成立於1845 年，是財富百強企業，為美國最大的互惠人壽保險公司以及全球最大的人壽保險公司之一，總部位於紐約市曼哈頓。紐約人壽提供人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險等產品。

詳細資訊請瀏覽該公司官網www.newyorklife.com或中文官網www.newyorklife.com/chinese。

紐約市 保險 壽險

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