紐約人壽宣布發放總額18億元紅利

美國最大的互惠人壽保險 公司紐約人壽日前透過網路舉辦紅利發布會，宣布將於2021年向符合條件的參與保單持有人發放總額達18 億元的紅利，此為該公司有史以來第二高的紅利紀錄。這也是紐約人壽在向保單持有人提供有保證的現金值增長之外，連續167年發放紅利，凸顯出紐約人壽專注力致高的運營策略、長遠發展的投資方式和持之以恆的財務實力。

紐約人壽董事局主席兼執行長Ted Mathas表示，儘管2020年的全球疫情大流行造成了逆境，歷史性的低利率和經濟下行，該公司仍然保持了超然卓越的財務實力，這得益於紐約人壽 175 年來駕馭掌控社會及金融挑戰的豐富經驗。紐約人壽一如既往地專注於保持我們的核心目的—當客戶最需要的時候紐約人壽就能夠伸出援手，並在未來的歲月裡為數以百萬計的家庭和個人提供財務保障和安心。Mathas表示，雖然無法預測到2020年發生的事，但該公司正是為了應對這樣的時刻而造就，紅利發放紀錄強有力地印證了這一點。

針對現今美國運營的800多家人壽保險公司的評級中，紐約人壽仍然是獲得四大主要評級機構給予任何美國壽險 公司最高財務實力評級的兩家公司之一。此外，由於紐約人壽加強了對其2778.3億元的一般帳戶的策略性管理的能力，紐約人壽的盈餘與資產價值儲備仍然維持強勁走勢。紐約人壽的戰略性業務提供了多元化收入，為公司基本的壽險業務提供了補充。這些收入為盈餘、分紅以及盈利作出了貢獻，並且能夠幫助減輕現今歷史性低利率帶來的影響。

此外，紐約人壽還將首次對2018年推出個別銷售的長期護理產品My Care支付紅利。My Care保單持有人保單滿三年者將在 2021 年獲得分紅。對於保單持有人而言，2021 年的分紅驗證了他們向紐約人壽購買參與型人壽保險的決定。紅利可通過幾種方式為壽險保單增添價值。鑑於保單持有人的財務需求會隨著時間的過去而改變，許多人會利用紅利來增加人壽保險保障而無需額外核保，此舉又稱為「保費付清的額外保險」(Paid-Up Additions, PUAs)。藉由選擇 PUAs，保單持有人可購買更多的現金值和壽險福利，同時他們的現金值將持續增加並可延稅。保費付清的額外保險(PUAs) 也有資格獲得分紅。

紅利有幾種領取方式：可用於支付一部分保費，進而降低自付費用；也可以用支票形式領取，用於其他用途；或將紅利作為存款留在公司以賺取利息。

紐約人壽保險公司成立於1845 年，是財富百強企業，為美國最大的互惠人壽保險公司以及全球最大的人壽保險公司之一，總部位於紐約市 曼哈頓。紐約人壽提供人壽保險、退休收入、投資和長期護理保險等產品。

詳細資訊請瀏覽該公司官網www.newyorklife.com或中文官網www.newyorklife.com/chinese。