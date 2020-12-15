麥當勞應用程式提供經典人物好禮

麥當勞應用程式天天提供佳節經典人物特色好禮。

今年聖誕節 禮物不是藏在樹底下，麥當勞 已經告訴小精靈要把每個聖誕人物如聖誕老人、傑奇精靈（the Grinch）和其他人物的經典最愛放在麥當勞應用程式的佳節好禮中，包括令冰凍雪人愛到融化的McFlurry，和令小精靈Buddy愛到癡狂的糖漿熱煎餅。

從12月14日起，麥當勞將通過應用程式，每天以不同人物為主題送出該人物最愛的菜單選項，只在參與活動的麥當勞餐廳供應，限每天一次，最低消費額$1（稅金除外）。天天變化的好禮將持續到12月24日，並在當天免費供應粉絲的最愛柔軟巧克力碎片甜餅乾，為佳節好禮活動畫下完美句點（不包括一杯牛奶）。

美國 麥當勞首席市場營銷官Morgan Flatley表示：「好不容易過完了像2020這樣的一年，我們每個人都應該在佳節期間享受些額外的歡愉。還有什麼比免費提供包括Rudolph、怪雪人和甚至Scrooge在內每個人最愛的麥當勞菜單選項來慶祝佳節更好的方式呢？」

在9月和10月麥當勞餐廳推出名流專屬菜單選項後，全國參與活動的麥當勞餐廳將在佳節期間推出上述備受寵愛人物的最愛。此外，麥當勞還將通過應用程式每天提供例如National Lampoon’s Christmas Vacation, Gremlins,和 Die Hard 等佳節經典電影人物最喜愛的餐飲項目。

除了免費巧克力碎片甜餅乾外，所有其他通過應用程式的消費均有最低$1的限制，並以移動點餐和付款激活。您只需下載麥當勞應用程式就可通往每日優惠，並且在優惠欄目中點選您的餐飲。每個人都能在這個節慶假期享受到美點好禮，真是實實在在的Festivus！欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或通過推特追蹤麥當勞Twitter @McDonalds，或臉書專頁www.facebook.com/mcdonalds。

SEINFELD和所有有關人物及元素之版權和商標屬於Castle Rock Entertainment。ELF(小精靈)和所有有關人物及元素之版權和商標屬於New Line Productions， Inc. GREMLINS， NATIONAL LAMPOON’S CHRISTMAS VACATION 和所有有關人物及元素之版權和商標屬於Warner Bros. Entertainment Inc.。