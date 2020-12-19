華埠全恩箍牙設備先進精於箍牙和牙套

全恩箍牙中心精於隱形箍牙，讓你的牙齒變得漂亮，充滿信心。

以擅長箍牙而馳譽紐約 的「全恩箍牙中心」，是一間專門服務青少年和成人的齒列矯正中心，以最先進的診所設備為僑胞提供多種最新式的箍牙服務。全恩箍牙專科目前由兩位經驗豐富的箍牙專科醫師主理，歡迎光顧和致電查詢。

該中心現推出的最新Clear Aligners隱適美「隱形牙套」療程。Clear Aligners是利用一系列透明及可取下的「隱形牙套」逐漸將牙齒矯正整齊，不需每月覆診，時間較彈性。Clear Aligners令牙齒更漂亮和容易保持口腔衛生。大多傳統金屬牙套箍牙均為貼附在牙齒的裝置，無論顏色及形狀均為顯而易見，也會妨礙刷牙及牙線使用，但Clear Aligners牙齒矯正卻不易被看見，不會有口腔磨損及能使用牙線或刷牙保持口腔衛生。Clear Aligners隱形箍牙自推出以來，幫助無數的年輕人，讓他們有一口漂亮的牙齒，無論你的牙齒太擠、太疏或從前矯正過之牙齒已經移位，你只需要每兩周更換一副新的牙套，牙齒便會慢慢被矯正整齊。

Clear Alingers採用先進斷層掃描及電腦科技結合醫生專業的診斷治療，再利用獨家專利研發的電腦軟體(ClinCheck)，模擬患者牙齒的治療移動情形，透過電腦巨細無遺地呈現在你眼前，這讓醫生能仔細分析治療，並且讓患者在矯正療程開始之前就能了解牙齒移動的整個過程，讓患者對矯正效果有加倍的信心，想矯正牙齒又不想影響日常生活，Clear Aligners是現代人最佳選擇。

該診所引進最新進的iTero digital intraoral scanner數碼口腔掃描。iTero digital intraoral scanner數碼口腔掃描代替了傳統的打牙摸方式，數碼口腔掃描更方便快捷、更準確，節省時間。

除了Clear Aligners隱形箍牙，全恩箍牙中心還提供了不同類型的傳統牙套。現時的傳統箍牙，做「鋼鐵牙箍」不再是唯一選擇，還有更受歡迎的透明陶瓷的牙箍和白色金屬線，外形更美觀和實用。外箍方法是在牙齒上黏上牙釘並穿上金屬線，是固定在牙齒表面的裝置，透過醫生約四至六周的定期調整金屬弓線，依靠金屬線的彈性慢慢移動牙齒至達到對牙齒移動之理想位置。而牙釘設計得又薄又細，堅硬度亦高，是效果最佳、也是最便宜的方法。

全恩位於紐約華埠 勿街41號2樓，電話：212-267-2719 / 212-962-2534。應診時間：每周七天，職員並精通國、粵、英語、台山話等。