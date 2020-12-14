聖誕節健康祝願選送白蘭氏®燕窩

白蘭氏®燕窩，真材實料，為銀髮族長期保健之首選。

新冠肺炎疫情 持續，為了防止病毒在社區散播，政府呼龥民眾這個聖誕節 取消外遊，盡量留在家，同心抗疫，連聖誕家庭聚會，都建議以視訊形式進行。

老人的生活本已平淡，聖誕節一家人樂聚天倫，原本是最熱鬧、最高興的節日，但當下病毒凶猛，老人屬高危一族，很多已是足不出戶，現下連家庭聚會都要取消，心裡難免鬱結；子女減少採訪，取消聚會，本是出於愛，卻會令父母陪感孤單，甚至感覺被遺棄。想辦法逗父母開心，可考慮送白蘭氏®燕窩作為聖誕禮物，讓他們知道疫情隔阻不了子女的關心。

燕窩最為人熟悉的益處是養顏美膚，長久以來皆被視作女士們的恩物。然而燕窩的好處何止美容，中醫師認為燕窩能滋養呼吸系統，潤肺化痰止咳，近代科學研究也發現燕窩能幫助增強免疫力 。免疫力差是年長者常見的健康問題，白蘭氏®燕窩性質平和，可作為老人的長期保養食品。

白蘭氏®是享譽180多年、值得信賴的品牌，始創雞精，膾炙人口，它生產的即食瓶裝燕窩產品也備受推崇，在亞洲巿場長期保持銷量第一。白蘭氏®燕窩精選東南亞優質白燕盞製造，並以先進的FTIR指紋科技鑑別原材料，確保百分百真燕窩；巿場上的即食瓶裝燕窩產品五花八門，售價差距也大，瓶裡究竟是百分百真燕窩、真假混雜、還是零燕窩，單看價錢，心中有數，但絕非唯一指標，因為高價產品也可能浪得虛名，一經品嘗，高下立見。真燕窩那股獨特的蛋白味道，是贋品合成不來的。

白蘭氏®燕窩真材實料，每瓶燕窩含量豐足，物有所值。自設廠房製造，由原材料到入瓶發貨，均經過嚴格控制，無論品質和衛生均符合國際認證標準，選購聖誕節禮物孝敬雙親，必定選最好的，在這病毒肆虐的時候，送品質有保證的白蘭氏®燕窩，令父母吃得安心。

白蘭氏®燕窩清甜滋潤，入口綿軟，是父母最愛的養生補品。提供冰糖和無糖兩款選擇，無糖燕窩以天然甜味劑代替冰糖，適合需要嚴格控制血糖的人士。

這個疫情下的聖誕節，雖然過得跟往年不一樣，但對父母親的關愛不變，子女可多打幾通電話問候，或者視訊聊天，作為彌補。可致電：201-823-0800訂購白蘭氏®燕窩，定期送心意到父母家，也是貼心的表現，讓僑胞知道，見面少了，但子女常掛念。