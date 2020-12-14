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金麒麟即沖即溶薑品系列驅風寒、暖胃、提神 伴您過冬

紐約訊
金麒麟即溶薑抹茶拿鐵採用地道天然老薑的萃取物和高品質抹茶粉調配而成，以傳統方式生產的抹茶粉保留了抹茶香和營養成份，是您不能錯過的即溶飲品。各大超巿均有代售。
金麒麟即溶薑抹茶拿鐵採用地道天然老薑的萃取物和高品質抹茶粉調配而成，以傳統方式生產的抹茶粉保留了抹茶香和營養成份，是您不能錯過的即溶飲品。各大超巿均有代售。

冬季己到，北風刺骨。金麒麟的即沖即飲薑品系列精選驅風老薑，滋味醇厚潤喉爽口，衛生包裝，保有天然味道，另有驅風寒、暖胃、提神的功效，是男女老幼皆適宜的最佳飲品。金麒麟產品薑茶系列有薑抹茶拿鐵、薑奶茶，將在今冬溫暖暖的陪伴您！

金麒麟薑抹茶拿鐵是首家在粉狀速溶飲料巿場上推出抹茶粉與薑結合的美味產品，抹茶粉和薑的結合，不僅實現了絕無僅有的好味道，而且為薑愛好者們提供更多選擇。金麒麟採用優質的抹茶粉，傳統生產和最少的加工，以保留其原有的清香，無需擔心薑抹茶拿鐵會帶來甜膩感，薑還能帶助舒緩胃脹氣。抹茶粉含有大量左旋茶氨酸的健康成分，這種氨基酸可通過增加大腦中血清素和多巴胺的生成，來幫助提高記憶力和注意力。它比綠茶有更多的茶氨酸，能加強精神警覺性和放鬆思緒。茶葉收成前被遮擋得不透陽光能提高茶氨酸的成分，也使抹茶少了苦澀；此外，茶氨酸能刺激腦電波的產生。臨床試驗也證實茶氨酸能減少焦慮，降低血壓，增強記憶與學習能力，消除經期不適及擁有輕微抗氧化活性。雖然茶也含有咖啡因，但茶氨酸基酸的放鬆效果平衡了咖啡因的負作用。

創立於1985的新加坡金麒麟貿易公司號稱「飲料王國」，以生產各式即沖即飲便利飲料如咖啡、茶、麥片、薑晶等為主，其生產的糸列產品是現代生活不可缺少的良伴。 美東總代理：森美進口公司，地址：100 Summit Place, Jersey City, NJ07305。免費電話：1800-888-8228，傳真：201-985-8055。網站：www.Summitimport.com。

咖啡 新加坡 血壓

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