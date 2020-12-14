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金湖海鮮酒樓 推出極品鮑魚盆菜

紐約訊
金湖海鮮酒樓推出的時令「極品豪華盆菜」是佳節年菜首選。
金湖海鮮酒樓推出的時令「極品豪華盆菜」是佳節年菜首選。

位於法拉盛緬街和LIE交接的「金湖海鮮酒樓」喜迎佳節來臨，隆重推出物美價廉的豪華年菜「極品豪華盆菜」，驚喜價僅$368可供10位食用，並附贈清蒸海上鮮、魚肚羹「或燉湯」及金銀炒飯，由於食材珍貴，製作耗工費時，敬請僑胞提前預約，以免向隅。

金湖海鮮酒樓由名廚馬師傅掌勺，超過20多年廚藝，主烹粵菜，招牌菜不勝枚舉。精湛的手藝廣獲好評。許多老饕都是他的粉絲。據他介紹今年推出的「極品鮑魚盆菜」是一道廣東人傳統料理之一，極具家鄉風味，其特色是豐富頂級食材配上古法烹飪一層層配搭堆疊而成，是每逢親朋歡聚、慶典、婚宴佳節的懷舊美食。其精華不僅在於它的食材的珍貴，而且還非常的耗工費時，單單就是高湯的部分就需要至少24小時的小火慢燉。

此次金湖精心推出的「極品鮑魚盆菜」內容部分就足夠讓饕客垂涎三尺，包括極品野生鮑魚、靚汁煨花膠、肥美雙龍蝦、香炸脆皮鯪魚球、香烤豬手、扣燒瑤柱、花膠、原條炆海參、香煎乾燒蝦、肉汁燴枝竹、當紅脆皮炸子雞、嫩煎蠔豉、鴨掌、高湯蒸扣發菜、新鮮王子菇、特靚北菇王、南醬豬皮、紹菜、雞湯煮蘿蔔、南乳燴蓮藕等。眾多食材以煎、炸、燒、煮、燜、爆、煨、句的傳統手法製作而成。其不僅量大材料豐富精緻，是閤家團聚時的華美饗宴。

由於隆冬時節，講究原汁原味，粵菜的代表之一的「煲仔菜」，在涼涼的天氣中最是適合。各式各樣的煲仔菜，味濃香純，既香口又充滿鍋氣。由於煲仔的傳熱性慢，保溫的效果好，因此能較好地保留下食物的味道。砂鍋烹製，小火慢煮，原煲上席，打開煲蓋，熱氣騰騰，香氣撲鼻，為秋冬時節最佳菜品。單單聽到醬汁受熱發出的滋滋聲，還沒開吃就已經流口水，這就是煲仔菜的魅力。推薦菜色：枝竹牛腩煲、豆腐斑腩煲、鹹魚雞粒茄子煲及東蔭花蜆煲。

金湖海鮮酒樓地址：60-06 Main Street, Flushing, NY 11355。電話：718-961-1388，718-961-1266。

法拉盛

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