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中國信託銀行可線上開戶、申請房貸

紐約訊

近年來，中國信託銀行（CTBC Bank）積極發展數位銀行系統，讓客戶可以透過網路及行動裝置，即可享受便利的數位金融服務，不受時間及地點限制，不用人到實體分行。全新官方網頁提供英文、繁體及簡體中文三種文字，不論在電腦或手機都可享有人性化及順暢的網頁瀏覽設計。即日起，請上網www.ctbcbankusa.com 體驗線上開戶及申請房屋貸款

中國信託銀行關心客戶，員工及社區的健康安全。在疫情期間，銀行全面提供電話銀行、網路銀行及專人客服專線，讓客戶在家也可進行銀行業務。因應市場趨勢及需求，中國信託銀行加速數位銀行產品的開發，數位銀行開發團隊不斷測試系統介面，修正開戶安全程序及整合開戶資料，日前提前完成線上開戶功能，立即啟動上線。若是線上開戶，客戶可使用家中電腦或手機，透過數位加密的網路程序建立個人資料、帳戶選擇及資金轉帳，開戶時間不超過5分鐘即可完成，大幅縮短一般開戶時間，簡單、安全又省時。

完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，使用查詢帳戶餘額、帳戶轉帳、帳單支付、手機照相存入支票等功能，讓客戶不用出門也可完成辦理日常銀行業務。此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過5萬5000台的自動提款機提款並且免收手續費。

除了存款產品可以線上開戶外，房屋貸款申請也可透過網路直接遞交，系統提供人性化友善的申請程序，按步驟導覽申請人輸入相關資料。申請提出後，房貸專員將立即與申請人聯繫，簡化傳統房貸申請過程。

美國中國信託銀行擁有母行中國信託商業銀行(台灣)強大資金及資源做後盾，為您的企業建構國際化、多角化的版圖，提供您個人全球性及全方位的金融服務。銀行2019年業績表現亮眼，稅前盈餘收入超過6000萬美元，連續六年締造創紀錄的稅前盈餘。中國信託銀行總資產也創下了45億美元的歷史新高，銀行貸款增長保持相對穩定，持續保持低信用風險高品質資產及健全的資本實力。

中國信託銀行立足美國，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

中國 貸款 手機

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