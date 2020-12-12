拉斯維加斯Mohegan Sun賭場明年1月開業

金神娛樂 (MGE)在拉斯維加斯的首家賭場Mohegan Sun Casino Las Vegas 預計明年1月開幕。

全球宏偉綜合娛樂度假村的主要開發商金神娛樂 (MGE)，今年6月揭曉了其在拉斯維加斯維珍酒店（Virgin Hotels Las Vegas）的第一家拉斯維加斯娛樂觀光點-Mohegan Sun Casino 的徽標。是位於隸屬希爾頓酒店集團旗下Curio精選酒店的拉斯維加斯維珍酒店內，占地 60,000 平方呎的高級博彩場館，重新構建的拉斯維加斯時尚生活賭場計畫在經過監管部門批准後將於2021年初開業。

正在積極進行大規模翻修的Mohegan Sun Casino Las Vegas 標誌著部落賭場在博彩娛樂之都的拉斯維加斯首次亮相，全新構建的拉斯維加斯時尚生活賭場計劃在經過監管部門批准後將於2021年初開業。金神娛樂執行長 Mario Kontomerkos 說：「這是一個重要的里程碑。我們渴望將金神娛樂的世界級博彩體驗帶給我們在世界娛樂之都追求刺激的愛好者網絡中。」

金神娛樂旗下的博彩娛樂場所為賓客提供一個天衣無縫的體驗：騰鉆會員可在位於康州和賓州 Pocono Downs的金神大賭場、 新澤西州 大西洋城的 Resorts Casino Hotel、華盛頓州 的 ilani享樂。隨著拉斯維加斯的 Mohegan Sun Casino Las Vegas開幕，客人將體驗超過100 多個餐飲、購物、夜生活和娛樂場所、酒店、水療中心和高爾夫球場，賺取和兌換獎勵，並享有不同的折扣。拉斯維加斯迎來了最刺激的時刻。

拉斯維加斯維珍酒店（Virgin Hotels Las Vegas）是一家正在進行重新構想和概念化的賭場度假村，定於 2021年年初開業。這一資產隸屬於希爾頓酒店集團旗下Curio精選酒店。這一綜合度假村將結合對餐飲、音樂和文化的熱愛，以及對刺激的賭場體驗的追求，與當地風光融為一體，為遊客和當地居民提供充滿活力的包容性環境。酒店還將增設亞裔博彩專區。該度假勝地將設有三座酒店大樓，總計超過 1,500 個房間和套房，占地60,000 平方呎。更多資訊，請訪問：https://virginhotels.com/las-vegas/。

金神娛樂（Mohegan Gaming & Entertainment）是全球綜合娛樂勝地的主要開發商和運營商，其中包括康州Uncasville的金神大賭場、韓國仁川的Inspire綜合娛樂度假村和加拿大尼亞加拉的凱濤皇宮娛樂度假酒店。金神娛樂擁有、開發和經營的娛樂場所遍布全美（包括康州、新澤西州、華盛頓州、賓州、路易斯安納州）以及北亞和加拿大尼亞加拉大瀑布，並即將獲得內華達州拉斯維加斯監管的批准。金神娛樂是康州太陽女子籃球隊（WNBA的專業籃球隊）和新英格蘭黑狼男子長曲棍球隊（美國長曲棍球聯盟的專業長曲棍球隊）的所有者和運營者。

有關金神娛樂及其物業的更多資訊，請訪問www.mohegangaming.com。