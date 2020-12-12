徐明旭痛症復健專科治療各類痛症

法拉盛及布碌崙 二地皆有診所的「徐明旭痛症復健專科」，多年來以其專業醫療技術為廣大僑胞提供各種急、慢性痛症治療。該診所接受多種醫療保險 、老人卡(紅藍卡)及低收入醫療保險，無保險者備有優惠。歡迎有需要的僑胞病患前往。

徐明旭醫學博士為經驗痛症復健專家，本身曾為腫瘤醫師的徐醫生在看診上多一份細心。他表示，不論急性或慢性痛症皆不能輕忽，除了幫助患者減輕疼痛外，更需注意是否可能由細胞病變(腫瘤)所產生的疼。因此，提醒僑胞切勿輕忽正確的診斷，特別是慢性疼痛。

徐醫生介紹，慢性疼痛是一種持續的、有機會殘害到身體的痛症。若源自舊患，將是較一般合理的組織康復時間為久。這種不適應的反應顯示出中央神經系統的不正常運作，特別是在腦部方面。慢性長期痛症的特點是持續的疼痛與痛症症狀遠遠超出客觀檢查結果，伴有疼痛行為，面部痛苦表情、摩擦或觸摸痛處、呻吟或嘆息、姿勢改變、步行緩慢、動作謹慎，在日常活動的自我限制。原因包括關節痛，肌肉痛，頭痛，頸痛，腰痛，肩膀痛，坐骨神經痛，纖維肌痛，脊椎手術失敗症候群等。

在治療方面，慢性痛症的治療要針對病症的多因素性質，去解決問題，同時，醫生對患者進行了解和應付疼痛的知識教育。除了定期以物理治療減輕疼痛外，建議患者更應該利用放鬆、呼吸鍛煉，姿勢訓練等方法來幫助恢復日常活動。徐明旭痛症復健專科特別對車禍 有著豐富的處理經驗。徐醫生提醒僑胞，應把握事故發生後的黃金月(事故後的一個月)，提出有利、有效的處理。許多傷害常常是在事故後超過一個月才顯現出來的，但此時卻往往錯過了訴訟的時間而喪失了自身的權利，造成了終身的遺憾。

徐明旭痛症復健專科專精車禍工傷、意外傷害及各種痛症處理，提供針灸推拿、痛點注射、頸腰椎病、肌腱韌帶損傷、肢體痲痺、椎間盤突出等專業物理治療。法拉盛診所地址：142-28 37 Ave. M1 Flushing NY 11354；電話：718-463-1133。布碌崙新址：823 56 Street 2Fl. Brooklyn, NY 11220；電話：718-745-3310。歡迎僑胞多加利用。