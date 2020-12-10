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美健綜合牙科診所嚴防疫保安全

紐約訊
楊健牙科博士主理美健綜合牙科診所，設備先進，嚴格防疫消毒，保障病人及醫護人員安全。
楊健牙科博士主理美健綜合牙科診所，設備先進，嚴格防疫消毒，保障病人及醫護人員安全。

美健綜合牙科診所嚴格遵循聯邦疾病防治中心（CDC）的清潔操作流程，對診所環境醫療設備嚴格消毒，高標準防疫，防止交叉污染，保障病人及工作人員安全，讓您看診更放心有保障。如需看診，敬請提早致電預約。

美健牙科診所由著名牙醫楊健博士(Jane Yang, D.D.S.)主持，專精種植牙、牙齒矯正(箍牙)、鑲假牙、笑容設計、磁牙、牙周病、漂白牙、拔智慧齒、激光治療及兒童牙齒保健等。除了採用最高級先進的電腦顯示設備外，診所各有專業的牙醫主治，同時主治各種牙齒的疾病，如牙周病、無痛拔牙、根管治療、各種固定及活動假牙以及牙齒美容和智齒手術。

診所採用全新高科技顯像精密檢查設備及最先進的電腦化消毒技術，擁有Dentrix牙科管理軟件、Dexis數碼X光照像技術、數碼口內攝像技術、KOVO植牙設備及Zimmer和Osstem種植牙系統等高新科技醫療設備。診所符合國際標準的消毒流程，衛生安全可靠，電腦化Ｘ光檢查，從洗牙至鑲補牙齒等均選用優質材料，持久耐用，用嚴謹專業態度及要求施治，細心體貼親切服務，做到有履行承諾的能力，讓顧客病人安心地接受完善的牙齒護理服務。

楊健為紐約大學(NYU)牙醫博士、前福建省省立醫院醫師，現任紐約大學臨床教授。多年來，她以視病猶親的態度行醫，並不斷提升醫療設備與醫療技術水準，希望服務民眾及社群。她專精各種美容牙科及種植牙、假牙訂製、牙周病症、人工植牙，應用目前最新口腔醫事技術，提供部分缺牙或全口缺牙患者另一種選擇。人工植牙超越「傳統式假牙」，有長期穩定的結果，可以長保口腔的健康。

楊健博士擅做植牙，使用最先進的植牙材料，用無痛的第三代植牙技術提供服務。過去從植牙到鑲需要六個月時間，現在用最新的方法和材料只需一半時間，大大降低「換牙」期間的不便與痛苦。植牙就是種植缺失的牙齒，是為了恢復缺牙的功能及外觀，而不損其它牙齒及牙肉組織。植牙讓牙齒更健康、更美觀、更自信。美健綜合牙科診所由人工牙根種植專科醫師群共同診治。

她的四間診所7天均有多位經驗豐富醫術專精牙醫駐診，病人預約及等侯的時間短，差不多可即到即看，節省不少等侯的時間。診所接受政府醫療卡：白卡(Medicaid)、大都會Metlife、Aetna、Guardian、Delta、飛達利、第一保健、Americhoice、Neighborhood等大部份保險。醫生和職員能講國語、粵、英、滬、台山話、福州話等多種語言。

美健牙科診所地址：紐約華埠伊利沙白街53號二樓，電話：(212)219-8182；布碌崙7大道5611號(56街夾57街)，電話：(718)439-5001；布碌崙8大道5115號，電話：(718)436-1688；布碌崙Bay Parkway 8603號二樓，電話：(718)265-8603。各診所七天營業，上午9時至下午5時半，敬請預約。

紐約大學 布碌崙 聯邦疾病防治中心

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