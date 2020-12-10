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朱氏腸胃內科引進最新大腸內窺鏡

紐約訊

隨著醫療檢查器材愈來愈精准，由腸胃肝膽胰臟專科朱奇峰醫生、朱金峰醫生及王朝陽醫生聯合主理(FULTON GI MEDICAL)，朱氏腸胃肝膽內科專科診所特別引進最新的Fuse. Full Spectrum Endoscopy大腸內窺鏡。這套先進之儀器，前端正面及兩面均裝有透視鏡，隨著330度的窺視，令大腸內的瘜肉及癌細胞無所遁形，為診斷作出最精准治療，將瘜肉及癌細胞迅速割除或進行更徹底治療。

人類一旦邁入中年（50歲），便會容易罹患心臟及各種腸胃的疾病，(FULTON GI MEDICAL)朱氏腸胃肝膽專科診所內設有最先進的大腸內窺鏡設備，將帶有內窺鏡之導管伸進病人的大腸內，便能清楚檢查出腸壁內長有瘜肉及其他病變的細胞，並可立刻用導管內之手術刀將之割除，取出樣本進行化驗。如果確認已有病變之癌症細胞，然後轉介相關醫生作進一步治療。

舊式內窺鏡僅靠導管前一個小鏡頭，只能窺探鏡頭前170度景象，在狹窄的大腸管道中，有時內窺鏡頭兩側的景象無法同時進行檢查，有挂一漏萬之危險。隨著科技之愈先進，FULTONGI MEDICAL引進Fuse. Full Spectrum Endoscopy大腸內窺鏡，在鏡頭之正面及左右兩側同時裝有一個小鏡頭，獲得之影像由170度擴展至330度，由於檢查精准，令一些罹患癌疾的病人能及早發現，痊癒之機會大增。

王朝陽醫生稱，大腸癌許多時候是由腸道之瘜肉演變而成，由於潛伏期並無顯著病徵，因此不易發覺，往往在病人感到不適前往檢查時已到末期。他表示，許多病人發現大便出血，由於沒有遇到痛楚，初期以為是痔瘡，不以為意，最後發現罹患腸癌時已後悔莫及。他說，所有檢查全部在華埠法拉盛診所進行，如要接受Fuse. Full Spectrum Endoscopy內窺鏡檢查，歡迎預約，診所均駐有麻醉師，病人進行檢查後，在診所稍微休息後便可立刻返家。

朱氏腸胃肝膽胰髒專科法拉盛診所地址：132-59 41st Rd #1A  Flushing, NY11355；電話：1(718)316-6873。華埠診所：伊莉莎白街13-17號608室；電話212-219-8031。

華埠 癌細胞 法拉盛

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