「萬有真情，關愛社區」贈送口罩

中華公所主席/中華總商會董事長于金山（中）、萬有護理公司總裁李國威（右二）、孔子大廈董事長梅犖生（右三）、美東聯成公所副主席/中華總商會副董事長梁漢本（右四）、紐約中華總商會會長李可喬（右五）、安良工商總會總理鄧遐勳（左四）、思親墓園集團創辦人Buzzy（左五）與萬有職員合照。

由紐約 中華總商會、紐約李氏總分所聯同萬有護理公司於日前在曼哈頓華埠孔子大廈二樓中心大廳舉行了「萬有真情，關愛社區」贈送健康用品給社區居民在線新聞發布會。出席活動的貴賓有現任紐約中華公所主席、萬有創辦人、紐約中華總商會董事長于金山，紐約中華總商會會長、全美李氏公所元老李可喬，美東聯成公所副主席、紐約中華總商會副董事長梁漢本，紐約安良工商總會總理、紐約中華總商會副董事長鄧遐勳，世界梅氏宗親總會理事長、孔子大廈董事會董事長梅犖生，紐約李氏總分所主席、全美李氏美東總長、萬有護理公司總裁李國威及思親墓園集團創辦人Buzzy先生。

因應流感季節到來及新冠疫情 反復，紐約中華總商會，紐約李氏總分所聯同萬有護理公司共同舉辦了「萬有真情，關愛社區」贈送口罩活動。為萬有成員贈送獨立包裝防疫 口罩、KN95、免洗洗手液防疫禮包，同時也為有需要的社區長者和護理員不收費提供獨立包裝口罩一份，即日起在萬有護理公司各個辦公室開始派發，數量有限領完即止。

現任紐約中華公所主席、紐約中華總商會董事長于金山表示，他非常感謝萬有護理公司在疫情期間為社區長者在防疫方面提供的服務。也非常開心地看到，萬有護理公司的服務團隊，在疫情期間堅守崗位，使「萬有初衷，用心服務」的精神，在華人社區獲得更多的讚賞和認可。

紐約中華總商會會長、全美李氏公所元老李可喬表示，社區的長者在這個疫情期間更需要關愛和協助。李氏公所也很開心可以與紐約中華總商會、萬有護理公司舉辦「萬有真情，關愛社區」贈送口罩活動，希望派發的口罩可以幫助更多的人，讓社區更安全、健康。

美東聯成公所副主席、紐約中華總商會副董事長梁漢本表示，紐約中華總商會和李氏公所及萬有護理公司在疫情中給長者送關懷，非常值得表揚。而萬有護理公司七天都為社區的長者提供辦公室的服務，更是值得點讚，希望這次的「萬有真情，關愛社區」活動，能讓更多的社區長者受惠，一起平安度過疫情。

紐約安良工商總會總理、紐約中華總商會副董事長鄧遐勳表示，「萬有真情，關愛社區」贈送口罩的活動，在這個特殊的時期，除了為長者提供、贈送口罩，也為廣大社區民眾傳遞一種正能量，讓社區在冬日裡感受到更多的溫暖。

世界梅氏宗親總會理事長、孔子大廈董事會董事長梅犖生表示，非常感謝孔子大廈的租客——萬有護理公司，在「萬有真情，關愛社區」贈送口罩的活動中，提供多方面的協助。萬有護理公司堅持每周七天服務時間的宗旨，服務解決了非常多的居住在孔子大廈及唐人街附近的長者在漫長疫情中遇到的困難。

思親墓園集團創辦人Buzzy先生，一個有54年墓園管理經驗的專業人士，對萬有護理公司服務團隊的服務長者的熱情。讓他非常讚賞，所以他也非常支持「萬有真情，關愛社區」贈送口罩的活動。

全美李氏美東總長、李氏公所紐約總分所主席、萬有護理公司總裁李國威表示，今年護理行業承受的壓力應該是前所未有的。他也提醒各屆人士，目前是一個非常時期，很重要的防疫階段，大家應該更加謹慎對待，認真防疫。同時，也非常感謝現場的社區領導對萬有護理公司的信任和支持，他表示萬有護理公司會繼續用心服務，為社區長者提供更好的護理服務。

「萬有真情，關愛社區」為長者和需要的人士提供的口罩，即日起可以到萬有護理公司各個辦公地點領取。萬有護理公司的護理員和客人可以獲得有：獨立包裝口罩、KN95、免洗洗手液的防疫禮包，同時，社區的長者和廣大護理員經過萬有護理公司，如果有需要也可以獲得獨立包裝口罩。口罩在以下萬有護理公司的辦公室領取：

萬有護理公司總公司：華埠孔子大廈包厘街15號（一樓地鋪），萬有護理公司Brooklyn分公司：6203 Ft. Hamilton大道（N車站旁），諮詢熱線：212-920-8188。

這次在線新聞發布會可在萬有護理公司的YouTube頻道收看，詳情請加萬有護理公司微信號GT2129208188。