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David M. Peterson助九一一索賠臨近災點區域民眾受塵埃影響而致病

紐約訊

九一一恐怖襲擊距今已19年，導致了上千人死亡。即便是如今，倖存者們仍受此影響的折磨，而並非只在前線救援的人員才會受到影響，受災點臨近區域的人都受到塵埃的影響而發病，尤其是在曼哈頓華埠唐人街的居民和上班族。

雖然九一一事件已過19年，但給唐人街所帶來的影響卻是永久的。根據自然資源保護委員會的調查，因世貿姊妹大廈坍塌所產生的大量致癌物，曼哈頓下城的居民因此患上癌症和其他致死病症。醫生認為不同的癌症其潛伏期可長達15至20年。2017年7月17日的最新研究表明，許多病症與長期曝露在世貿塵埃中有直接的影響，發病期通常在事件發生後數年。

雖然預估有50萬人受影響而身體患病，但以世貿大廈遺址為中心點半徑1.5哩內的絕大多數人群仍未知曉他們的窘況。參與世貿中心醫療計畫的受害者不到1萬人，這表示超過40萬受害者並未發覺他們的病症與九一一事件有關聯。

如果您或您的至親於2001年9月11日至2002年5月30日曾在受害點或曼哈頓下城出沒，您有可能免費接受與九一一相關聯病症的檢查和治療，更有機會為患病者或已故的家人向九一一受害者賠償基金（VCF）申請賠償。請謹記，申請有時間限制。如果您認為自己符合資格，請馬上聯繫律師，諮詢以「詹姆斯‧薩洛加9/11健康與賠償法案」為基礎的申請細節。

David M. Peterson, P.C.和其他律師已於2015年開始為唐人街的居民提出申請索賠。該律師樓距離唐人街十分鐘路程，國語和粵語的專員可在任何時間為您提供幫助。地址：65 Broadway, 8th FL, New York, NY 10006；電話：（212）430-6352。

曼哈頓 癌症 華埠

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