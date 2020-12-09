LIVE! CASINO & HOTEL明年初開幕樂富小館入駐呈獻正宗東南亞風味美食

結合街頭美食和創意藝術風格的樂富小館，將東南亞風味美食帶進南費城社區。

位於南費城 的全新Live! Casino & Hotel Philadelphia即將於2021年初開張，並邀來活力四射的嶄新亞洲主題餐廳樂富小館（LUK FU），令賓客在品嚐東南亞 傳統風味美食的同時，更能盡享難以抗拒、從不間斷的博彩動感！從精心巧製的點心到炒鍋和湯麵，樂富小館不同年代的正宗亞洲菜餚應有盡有，呈獻獨一無二的用餐體驗。

樂富小館把傳統亞洲街頭美食市場節奏明快的氛圍與費城獨樹一幟的文化特色融為一體。這家餐館位於賭場大堂的高額博彩廳旁邊，除了擁有132個座位，設計更是盡善盡美。餐廳以多種色彩和耀眼的色調精心布置，就像林林總總的街頭美食和創意無限的街頭藝術般令人目不暇給。塗鴉風格的壁畫為餐廳注入了現代都市氣息，性感、堅強的女性人物更巧妙地提升了整個構圖的美感，讓人賞心悅目。霓虹燈的流光飛濺則為整個設計增添了一抹前衛印象。

樂富小館最捕捉人們眼球的設計莫過於利用25萬多把筷子全手工製作的屏風。屏風在各個亞洲文化中均大行其道，更能用於架設半私人的用餐空間。數千把筷子紮成的屏風豎立在廂座之間，而茶箱則被改造成了餐凳，令食客沉浸在濃濃的亞洲風之中。

樂富小館的總經理Laura Kim女士在餐飲業擁有多年經驗，是一位極為出色的業務高手。加入小館之前，Kim擔任紐約INDAY餐廳的運營總監，與團隊成員合作為人力資源、品牌、會計和烹飪等部門設定標準和系統。她在履新後，將負責食品和飲料運營以及員工的日常監督。

領導烹飪團隊的伍偉成主廚，是一位充滿激情和創造力的廚師，更為樂富小館帶來了30多年的專業烹飪經驗。他曾經在多個著名賭場管理廚房，包括大西洋城Resorts International Casino和希爾頓賭場、以及之前的費城Rivers Casino，期間為各家餐館開發了眾多能夠反映當前時尚趨勢並配合當地口味的美味菜餚。

此外，費城華埠 地標餐廳生記燒臘（Sang Kee Peking Duck House）老闆Mike Chow也將在費城Live! 賭場內開設一家生記麵吧（Sang Kee Noodle Bar＆ Kitchen），與伍偉成攜手帶來眾多正宗的亞洲美食，值得各方美食饕客引領企盼。

Live! Casino & Hotel Philadelphia地址：900 Packer Ave., Philadelphia, PA 19148，預定2021年初隆重開幕。