「排骨村」Galbi Maeul韓國餐館開放部分堂食

「排骨村」的石頭盤子拌飯。

「排骨村」Galbi Maeul韓國餐館位法拉盛 北方大道194街，以石頭盤子拌飯和韓國烤肉遠近馳名，是附近最受韓國顧客歡迎的傳統韓國餐館之一。供應各式燒烤BBQ、火鍋、湯類、麵條、特價午餐等，疫情期間歡迎外賣，並開放部分堂食位置。

「排骨村」負責人金小姐說：「我們堅持用新鮮肉類和海鮮，確保菜餚的質量和鮮美，雖然成本高些，但飯菜質量好，顧客高興，回頭客很多，開業這麼多年來，我們都是做熟客生意。」金小姐補充說，「我們有一位很好的大廚，石頭盤子拌飯是我們的招牌菜，遠近聞名，很多餐館都跟我們學，這裡的各種烤肉很受歡迎，以及韓式火鍋、麵條等。值得一提的是我們給客人很多的小菜，平日有十多種，周末更達20多種，每天換新菜式」。

「排骨村」的BBQ有：烤生牛排、烤牛肉、烤豬肉、烤生鴨、烤五花肉、烤雞片、烤大蝦等。韓式火鍋有海鮮火鍋、牛片八爪魚火鍋、肥腸火鍋、羊肉火鍋、豬骨土豆火鍋、白菜香腸火鍋等，韓式粥品有蔬菜粥、鮑魚粥等。

其他韓國特色餐飲有炒八爪魚糯米糕、炒粉絲、煎餃子、炒鴨八爪魚、沙鍋牛排、燉三鮮豆、蒸安魚、燉鱈魚頭、海鮮辣白菜餅、豆腐煲、牛肉炒飯等。

「排骨村」在知名的社群網站 得到不少很好的評語，客人Jo. L（5顆星）寫道：「我們點了醃牛仔骨燒烤，他們做得太對了！別的餐館或許肉質很好，但往往有點硬，還可能看到脂肪，味道不是這麼好和多汁。這裡的牛仔骨多汁，肉上沒有脂肪，味道很棒！排骨村是家人和大群朋友一起來的好地方，值得推薦。這裡配菜很多，包括高品質的食物，如醃螃蟹、韓國蒸雞蛋和其他典型的配菜、泡菜、西蘭花等，光是送的配菜就差不多可以吃飽。」

客人Sandra K.（5 顆星）說：「目前為止紐約 最好的韓國餐廳。喜歡他們的排骨、麵條、韓式燉牛肉和鴨肉，熱愛他們的服務，一定要試試！」

「排骨村」Galbi Maeul地址：194-03 Northern Blvd., Flushing, NY 11358（北方大道194街），電話：917.704.9400 / 718.819.2171。