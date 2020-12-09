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神經內科張錫山做好防疫情準備

紐約訊

專治中老年人健康大敵中風等症，具備36年專業經驗的神經內科專家醫師張錫山，面對疫情不斷升溫擴散，已做好防備措施，敬請各界放心上門看診。

張醫師說，隨著人們壽命的延長，神經系統疾病越來越普遍，特別是中風等中老年人常發病種。中風早期症狀複雜隱晦，誘因包括高血壓、糖尿病、心臟病和高血脂等。張醫師在處理這類病症時，除倚賴專科經驗外，同時藉助新型儀器，如神經肌電圖與腦電圖等，仔細為患者檢查，以期及早發現神經方面問題，對症下藥。張醫師補充，像中風類的許多神經系統疾病都是可以預防的，如果平時注意防治，嚴密監控，就可大大降低發病率。

把醫術與醫德等量齊觀，視為同等重要的張醫生，精治各種神經內科病症，除上述中風外，還擅治三叉神經痛、癲癇、帕金森病、眩暈、走路平衡失調、肌肉萎縮、震顫與關節痛。此外，張醫生兼治頭暈、頭痛、耳鳴、面癱、手腳麻痺、無力、坐骨神經痛、頸肩痛、腰背痛等。至於現代流行病種憂鬱症、焦慮、健忘失眠、老年癡呆、兒童多動症和自閉症等，張醫生亦頗為拿手。

華埠主持私人診所的張錫山醫師，持有神經內科特考文憑(Board Certified Neurologist)，同時擔任紐約大學醫學中心神經内科醫師，廣泛接觸各類病例，隨時吸收先進專科知識，與時俱進地更新技術與精研醫術，為華埠帶來更高水準的醫療服務。診所受理大部分醫療保險和老人卡(紅藍卡)，無保險者特惠，每周五天開診，上午10時至下午6時，周二、四休息，歡迎預約。

診所地址： 紐約市華埠伊利莎白街17號705室(伊利莎白中心七樓，即金豐大酒樓對面，介於堅尼路與擺也街)。電話：(212)233-3310.

中風 華埠 紐約市

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