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網上會計培訓班 12/11日開新課

紐約訊
QuickBook-123為全美中小企業介紹優秀學員。掃描微信獲取更多資訊。
QuickBook-123為全美中小企業介紹優秀學員。掃描微信獲取更多資訊。

由新世紀會計師事務所QuickBook-123主辦的速成會計培訓班將於12月11日周五下午17：30開始新課。學員將通過3個月的網上密集培訓，系統地學習會計基礎原理、財會實務經驗和電腦會計實務操作。培訓結束時，為了客觀地考核該速成班的有效成果，QuickBook-123 將安排所有學員去考取全美通用的QuickBooks會計職業證書，並為所有需要找工作的學員免費介紹東部地區的會計工作。

該速成會計班在3個月內共有16堂課為一個完整的培訓循環，具體課程內容包括：1. 公司財務會計系統與會計基礎原理的介紹；2. 電腦財會系統 QuickBooks 的建立與傳統手做會計的區別；3. 現金支票銀行卡收支、銀行對帳及信用卡實操 （即實務操作）；4. 客戶、銷售勞務收入、應收款與催帳催債的實操；5. 供貨商、承包商、採購勞務支出與應付款實操；6. 勞務成本、產品成本與庫存管理、固定資產與折舊核算；7. 企業稅務（銷售稅、工資稅、所得稅等）核算；8. 公司財務報表編制、分析與會計師審計報表介紹；9. QuickBooks 網上版、Enterprise豪華版等高級功能實操；10. 中小企業綜合實例實操核算與Excel 的財會計算應用；11. QuickBooks 會計職業證書考前練習與模擬考試。

QuickBook-123 實行「三個免費」政策：即免費重學包學包會(12個月內有效)，免費諮詢(無限制)，免費工作介紹(無限制)。該培訓班之所以是「速成」，是因為它每堂課4.5小時，每周上課可以多至6天（堂）課。QuickBook-123採用中英雙語培訓，英語、會計零基礎者都可以學。

歡迎大家登入Zoom先試聽，後報名。培訓費含所有教材和QB考證費，代辦全美各城市報考手續。 具體培訓時間為：周二17:30、周三17:30、周四21:00、周五17:30、周六17:30、周日17:30（均為紐約時間）。

新世紀會計師事務所QuickBook-123的培訓總部：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。聯繫諮詢：William Shi, CPA；微信: williamqb；手機：626-353-6597；電郵: [email protected]

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