法岸律師談紐約州無爭議離婚

世間男女因情投意合走入紅毯，攜手走向人生未來。然而，「執子之手，與子偕老」的諾言卻經不起現實生活中大小俗事的折耗，讓夫妻選擇勞燕分飛。執業於法拉盛 、專精辦理無爭議離婚的法岸律師事務所，針對在紐約州 申請無爭議離婚法律上的要件供僑胞參考。

法岸律師事務所表示，無爭議離婚必須符合兩個條件：一、夫妻雙方對子女的監護權及撫養權歸屬、夫妻贍養費支付、房產、資產及婚姻財產分配方面意見沒有分歧；二、被告方同意在離婚協議上簽字。此外，也必須滿足紐約州的兩大基本要求：居住要求及離婚理由要求。

在紐約州申請無爭議離婚必須滿足紐約州民的居住要求。法岸律師事務所指出，滿足居住要求可以通過以下5種方式的任何一種達到：1. 夫妻任何一方在紐約州居住已滿兩年。2. 夫妻任何一方在紐約州居住已滿一年，並且雙方在紐約州結婚。3. 夫妻任何一方在紐約州居住已滿一年，並且雙方以夫妻名義居住在紐約州。4. 夫妻任何一方在紐約州居住已滿一年，並且離婚事由發生在紐約州。5. 夫妻雙方在提出離婚時是紐約州居民，並且離婚事由發生在紐約州。

在紐約州辦理離婚，只要符合紐約州所承認的六個理由之一即可提出申請，但這其中不包括「性格不合」理由。目前，大部分離婚多是使用「關係已無法挽回地破裂」的理由申請離婚，這是最常用的理由。六個紐約州承認離婚理由為：1. 關係破裂，夫妻關係破裂達到6個月，且無可挽回；2. 虐待，一方受到另一方的殘酷虐待，包括精神上或肉體上的虐待，這種虐待必須是受害方感到共同居住在一起時不安全的程度，虐待的事實必須發生在提出離婚前五年之內；3. 拋棄，指三種情況，一是配偶一方未經對方許可或無正當理由自行離開婚姻居所超過一年以上；二是雙方雖共處一室，但無夫妻生活超過一年以上；三是夫妻一方強行把對方拒之門外，且時間超過一年以上；4. 監禁或服刑，若一方服刑三年以上，另一方可提出離婚；5. 通姦，這一理由極少被當做離婚理由提出，因為證明這種事實非常困難，需警方的證據等。很多人將其視為受虐待而提出離婚，6. 分居，雙方有法官簽字的分居協議，而雙方在不違反分居協議一年後，即可成為離婚理由。雙方有分居協定，而雙方較好地執行協議的條款，一年後亦可成為離婚的理由。

法岸律師事務所專精於婚姻法，可為僑胞辦理無爭議離婚，起草婚姻相關協定，包括婚前協定、婚後協定、婚姻協定、分居協定、離婚協定、撫養協定，保障婚姻中男女的合法權益。慾了解更多服務詳情，請致電法岸律師事務所718-766-2567，或發送電子郵件到[email protected]。地址：38-08 Union Street, Suite 11A, Flushing, NY 11354；網址：www.faan.com。