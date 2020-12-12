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美股券商SogoTrade推GP2T有獎交易不只$0傭金還可獲交易獎金

紐約訊

投資美股現已成為一股新的投資趨勢，不少投資人都看中了美股市場的上市公司優質、市場監管嚴格、交易品種多樣等優勢，紛紛加入投資美股的行列。隨著互聯網技術的日趨完善，在台灣(大陸)投資美股，透過網上開戶即可跨海到正規的美股券商開設美股帳戶。以SogoTrade為例，線上開戶流程與交易介面已全面中文化，還有24小時中文客服在線。近日SogoTrade更推出「有獎交易」，投資人在交易時滿足一定的要求，每次交易不僅是$0傭金，還可獲得交易獎金，讓投資者的跨海投資美股旅程，有了更多的選擇。

美股交易「$0傭金」喊得震天價響，但近日美股券商SogoTrade推出不一樣的全新優惠，除了有條件的限價單$0傭金外，在SogoTrade每交易1000股還將可獲獎勵美金1元。這樣的條件對於投資人來說是極大的福音，因為投資人在投資時除了享受到$0傭金的優惠外，每交易1000股還將獎勵美金1元，且馬上可在帳上看到實質的反饋，SogoTrade一推出這樣的方案，許多老客戶都表示非常喜歡這樣實質的反饋。

成立於1986年的SogoTrade證券，公司的核心價值在於為客戶實現投資目標，並提供貼心與完善的幫助為營運的宗旨。2014年SogoTrade董事會一致推選姚武銓(JonathanYao)為SogoTrade新任首席執行官CEO。姚先生出身於史考特證券，是亞太服務部創辦人與總監，在位11年最有名的戰績是帶領史考特證券進入亞太市場，無論在北美或是在亞洲，均獲得主導市場地位。姚先生希望將自己對於金融與亞太市場的專業知識和經驗，帶到美國與亞洲各個國家。這樣的安排也顯示SogoTrade更加重視亞太市場客戶的決心。

姚先生認為，雖然$0傭金時代經已來臨，但僅有$0傭金還不足夠，SogoTrade可以做得更好，所以才於近日決定將做市商返利的這部分收入與客戶分享，以回饋SogoTrade的新老客戶，這也是「GP2T」有獎交易的誕生原因。為方便客戶能更簡單且高效地享用有獎交易，SogoTrade針對有獎交易，特別量身設計定製的定單類型：GP2T限價單。選擇該定單類型下單成交後，可以即時查看到帳戶裡獲得獎金的具體金額。

欲了解SogoTrade證券「GP2T有獎交易」任何相關問題，台灣投資人歡迎致電02-5599-0690查詢(大陸投資人歡迎致電950-4046-5261)，或請登錄網頁https://chinese.sogotrade.com/zh-cn/瀏覽查看。

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