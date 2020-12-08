紐約家電正展開感恩聖誕新年促銷

紐約家電正在開展「感恩聖誕新年大促銷」活動。

紐約 家電為了迎接新年的來臨舉行了史無前例的「聖誕新年大促銷」活動。活動期間，名牌冰箱、爐頭、洗衣機、烘乾機、一律特價現貨供應，折扣可高達50%。節能冷暖氣包括大金、格力、三菱、富士等將以批發價回饋僑胞，並免費協助民眾申請政府節能退款。希望有家電需求的僑胞前往諮詢參觀選購。

紐約家電負責人鍾先生表示，由於今年疫情 的影響，讓許多民眾的家庭負擔加劇收入減少，為了感謝僑胞多年來對紐約家電的支援，特推出三個大節日的優惠促銷，盡量讓僑胞可以節省荷包而買到心儀的家電。特別值得一提的是此次方太抽油煙機2020黑五瘋狂酬賓促銷，方太熱銷款JQG7505原價$1299，現特價僅需$1099；JQG9001 36寸原價$1599，現特價$1399；JQG7502原價$799，現特價$699； EMS9018原價$1499，現特價$1349；EMG9030原價$2629，現特價$2329；專業三環火全能大師灶僅$1199，並附贈價值$129烤盤；另有購買煙灶烤套系列最高可享受$650優惠，並有好禮相送。其他包括有Samsun雙開門36寸冰箱、Samsung煤氣爐頭、LG滾筒洗衣機等等，折扣可高達55%。

鍾先生強調，由於疫情影響了廠家生產，許多電商都面臨著無貨可買的情形。但是紐約家電還是有大量的現貨供應，希望僑胞可以把握機會趁著這波優惠及早到紐約家電各大門市諮詢選購。

冬季即將來臨，紐約家電已經準備好了各式的暖氣機以供僑胞選擇。而且特別推出了一款大功率節能暖氣設備。鐘先生介紹，這款節能暖氣有以下四大特點：1、功率大，其起暖量就可達到7000btu，可以覆蓋到200至300呎的範圍；2、省電節能，實際使用瓦數是1500瓦，也就是每小時用電費僅需$0.10；3、使用安全，如機器過熱就會自動停止，而且當機器傾倒也會自動斷電；4、性價比非常高，現在特價一台僅需$100。他並強調，由於疫情的影響，暖氣設備在市場是非常缺貨，希望民眾可以及早準備以便不時之需。

鍾先生認為，滿意的售後服務是紐約家電最注重的環節。他希望民眾都可以在購買電器之後無後顧之憂，買得開心，用得放心。各門市都有專業的人員隨時為民眾進行詳細講解及操作。

紐約家電各門市地址，布碌崙 店地址：7305 New Utrecht Ave；電話：718-371-8108。法拉盛緬街店地址：42-75A Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛大學點店地址：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店地址：1401 Ave. U；電話：718-627-8899；布碌崙店地址：2300 86 St.；電話：718-266-9600。長島店地址：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。