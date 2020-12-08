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皇后區牙醫麥凱丹面對升級疫情嚴陣以待做足防備敬請患者安心上門看診

紐約訊
麥凱丹牙醫診所面對升級疫情，嚴陣以待，做好防範，敬請患者安心上門看診。
麥凱丹牙醫診所面對升級疫情，嚴陣以待，做好防範，敬請患者安心上門看診。

行醫廿餘載的皇后區牙醫麥凱丹，面對升級疫情，嚴陣以待，做足防備，敬請患者安心上門看診。

該診所恪守紐約州牙醫協會安全暨健康守則(NYS Dental Association Safety and Health Guidelines)，做足最高規格無菌清潔消毒以及最高標準的防疫措施，確保環境衛生安全無虞，敬請患者安心回診看病。

1999年創業的麥醫生，榮獲2018白宮終身成就獎以及2012艾利斯移民獎。麥醫生同時持有人工植牙(Dental Implant)、隱型正齒(Invisalign，「隱適美」)以及美容牙科等項證書，全面為患者把關，做好護齒正齒工作。

麥醫生說，植牙沒有年齡限制，雖然所費較高，但可大大提高生活品質，兼且外型逼真，穩定性好，可以最大程度上保護健康牙齒。麥醫師指出植牙概分三種：(一)全口覆蓋(二)單顆(三)搭橋。而人工植牙具有七項特點，值得需要安裝義齒者鄭重考慮：(一)植牙是以人工牙根安裝假牙，彌補缺齒，是修復缺牙的首選方案。(二)人工牙根又稱植體，透過手術置入於缺齒位置的牙槽骨內，用作代替自然牙的牙根，成為安裝牙冠的根基，待病人的牙槽骨與植體緊密結合後，就可以在植體上安裝假牙冠。(三)植牙可提供接近自然牙的咬合力，舒適美觀上都較傳統活動假牙及牙橋為佳。(四)保持牙床骨完整，防止萎縮，減少義齒鬆脫。(五)克服牙橋修復所造成的鄰牙損傷、不易清潔、牙槽骨收縮等不利因素，而且也能改善外觀。(六)植牙一般在拔牙三個月後施行，但是如果患者牙槽骨健全的話，也可以在拔牙當時植牙。手術後三、四個月，即可修復牙冠。(七)如果植牙後能夠保持口腔清潔衛生，以及定期接受牙科檢查，在維護良好的情況下，植牙是可以長期使用，成為重要的缺齒修復方法。

接著麥醫生解釋，該診所的另一強項是隱型正齒(隱適美)。這項專利技術自從1999年推出以來，已使全世界超過300萬患者受益。隱適美是可卸除的一系列隱型牙套，只要戴上這些由醫療級材質製成的牙套，就能逐漸將牙齒移動到理想位置。此外，麥醫生的美容牙科也是強項，以磁片簡單有效美化牙齒，使患者容顏為之美化改觀。

該診所收受各大公私牙科保險以及信用卡，無保險者特惠，網站：www.athomedental.com。

道格拉斯頓地址：44-20 Douglaston Pkwy, #1A, Douglaston, NY 11363(長島鐵路LIRR至Douglaston下，公車Q12至北方大道與Douglaston Pkwy，近242街路口)，電話：718-767-9222/718-357-9000，傳真：718-225-0202；艾姆赫斯特：86-15 Dongan Ave, #P, Elmhurst, NY 11373(地鐵M/R至Elmhurst Ave，巴士Q58至Corona Ave)，電話：718-271-0808，傳真：718-271-3457。

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