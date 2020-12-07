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韓國COWAY 12月感恩回饋促銷美腿足療機新產品上巿 立減$50

紐約訊
COWAY美腿足療機（小腿按摩器）在保持優美腿部線條的同持，照顧好自己的健康，是今年聖誕節最想要的禮物。
COWAY美腿足療機（小腿按摩器）在保持優美腿部線條的同持，照顧好自己的健康，是今年聖誕節最想要的禮物。

世界著名的韓國環境家電品牌「COWAY」為迎聖誕節，產品五大促銷活動。(一) 第一次租賃COWAY產品：冷熱淨水器，空氣淨化器，軟水機，智能便座，美腿足療機等任二台，獲贈價值$300的四件不鏽鋼鍋一套；（二）舊客戶（最近兩年內租賃過產品的客戶）租賃或購買COWAY產品：冷熱淨水器，空氣淨化器，軟水機，智能便座，美腿足療機等一台，贈送價值$200的DIABLO機器人掃地機一台。（三）購買智能便座九折優惠，（原價$799，九折價$719），再送價值$200的兩年瀘芯；（四）購買經濟型淨水器享九折，原價$699，特價$629。

COWAY美腿足療機是今年隆重登場的新產品，人工智慧發明的腿部按摩器，藉著升級氣壓按摩+熱敷小腿，進行美腿舒揉按摩。氣囊擠壓方式按摩小腿肌肉，保暖熱敷舒緩腿部肌肉痠痛。特色如下：

一）三種自動按摩模式，為您帶來方便：「指壓」可以舒適地壓腿；「快速」強力按摩雙腿；「輕鬆」柔和摩雙腿。

二）納米碳體，帶可拆卸蓋：高光澤度碳塗層，精緻細膩的圖案，兩層護蓋更安全更乾淨，可以定期拆卸清洗。

三）加熱功能可大化按摩效果：覆蓋小腿的加熱理療功能，可提供柔滑舒適的按摩體驗。

四）三種手動按摩模式，可集中護理：空氣細胞附著的全新按摩技術揉搓空氣面板，將通過兩種方式對腳，腳跟，小腿進行指壓。

五）十個穴位按摩貼刺激腿部穴位：小腿按摩穴位有六個，腳跟有四個；從小腿到腳跟進行徹底按摩。

COWAY美腿足療機是今年聖誕節最佳禮品，原價$599 ，12/29前特價$549。送禮自用兩相宜。

COWAY紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361，電話：929-274-6288。

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