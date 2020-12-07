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國寶銀行鼓勵客人使用網上銀行特別推出「請您喝咖啡」活動

紐約訊

國寶銀行董事長孫啟誠律師鼓勵大家運用網上銀行服務來增加財務安全以及減少疫情期間外出與人接觸，因而特別推出「請您喝咖啡」活動。國寶客戶只需註册該銀行網上銀行和電子帳單，即可獲贈$5。

孫董事長説，現在美國已進入「第二波」新冠疫情，民眾盡量減少外出，以策安全；如不得已必需外出，也要做好防護，戴好口罩，保持社交距離，並且勤洗手等。 如果能在家使用網上銀行服務，不失為當前另一種可行的預防新冠做法。

孫董事長還説，網上銀行服務除了能減少客戶與外界接觸，還有很多其他益處：  1）避免郵件延誤或失竊，導致信息外洩及遭盜，損失難以估計。 2）存款、付款迅速方便。在手機移動銀行APP中，利用智能手機拍下支票正反兩面存款，就不必親赴銀行辦理，省時省力。同時，也可直接在網上支付各種費用，省卻付款手續及相關郵費。3）隨時隨地可查詢帳戶往來交易明細。即使需要紙質帳單，亦可隨時打印。

雖說網上銀行服務對年長客戶來説相對陌生，但孫董事長鼓勵客戶打電話或到分行詢問網上銀行服務，銀行所有服務均提供中英文說明書，而國寶的客服專員也都具備雙語能力，能夠詳細耐心為客解説。

網上銀行在中國已經非常普遍，身處美國的我們應該迎頭趕上，不落人後，充分享受現代科技所帶來的文明便利。詳情請上www.Abacusbank.com；中文人工客服： 212-285-4770，按5再按1以了解情況。

美國 帳單 疫情

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