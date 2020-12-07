嘉和牙科中心隱形矯正和人工植牙

陳賜董牙醫博士量身定制植牙和隱形矯正治療方案，當天製作臨時假牙。

位於皇后區 艾姆赫斯特的嘉和牙科中心由經歷豐富的陳賜董牙醫博士（Harold Chen, DDS）主持。陳醫師隱形矯正和植牙技術高超，成功率高，廣受病患信賴。嘉和牙科中心免費提供3D X光檢查，並提供所有牙患相關內容諮詢，歡迎洽詢。

嘉和牙科中心專精全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、隱形矯正、急性牙痛、蛀牙補牙、根管治療、拔智慧牙、牙周病症、牙齒美容及兒童牙科等。為了更好地服務各界，該中心根據每個病人的需求，提供量身定制植牙方案、當天製作臨時假牙等特別服務。

陳醫師表示，人工植牙是目前最常用的口腔重建治療方式，新式植牙是一種高度專業的技術，除了術前的評估（包括照X光後，從影像中了解血管、神經以及上顎竇的位置，並掌握精確角度），還必須具有豐富且手術手感佳的經驗，才能確保手術萬無一失。陳醫生經歷豐富，技術高超，故成功率可達百分百。

陳醫生表示，如個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合（地包天、凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙、凸面型），都可透過最新的隱形技術矯正。一般療程為12個月，治療期間不影響外觀及正常作息，佩戴時透明美觀不易被人察覺發現，且具有清洗容易，不易產生異味等優點，讓牙齒看上去更自然，笑容更自信。只要遵照醫生指示適時更換新的隱形牙套，定期複診，就可以在不知不覺中矯正齒列，達到預期的美觀理想效果。

嘉和牙科中心接受大部分保險 及醫療補助，無保險者特價優惠。提供天天門診服務，敬請預約。

地址：艾姆赫斯特8616 Whitney Ave. Elmhurst, NY 11373。電話：718-651-6581。天天營業。