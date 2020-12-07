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嘉和牙科中心隱形矯正和人工植牙

紐約訊
陳賜董牙醫博士量身定制植牙和隱形矯正治療方案，當天製作臨時假牙。
陳賜董牙醫博士量身定制植牙和隱形矯正治療方案，當天製作臨時假牙。

位於皇后區艾姆赫斯特的嘉和牙科中心由經歷豐富的陳賜董牙醫博士（Harold Chen, DDS）主持。陳醫師隱形矯正和植牙技術高超，成功率高，廣受病患信賴。嘉和牙科中心免費提供3D X光檢查，並提供所有牙患相關內容諮詢，歡迎洽詢。

嘉和牙科中心專精全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、隱形矯正、急性牙痛、蛀牙補牙、根管治療、拔智慧牙、牙周病症、牙齒美容及兒童牙科等。為了更好地服務各界，該中心根據每個病人的需求，提供量身定制植牙方案、當天製作臨時假牙等特別服務。

陳醫師表示，人工植牙是目前最常用的口腔重建治療方式，新式植牙是一種高度專業的技術，除了術前的評估（包括照X光後，從影像中了解血管、神經以及上顎竇的位置，並掌握精確角度），還必須具有豐富且手術手感佳的經驗，才能確保手術萬無一失。陳醫生經歷豐富，技術高超，故成功率可達百分百。

陳醫生表示，如個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合（地包天、凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙、凸面型），都可透過最新的隱形技術矯正。一般療程為12個月，治療期間不影響外觀及正常作息，佩戴時透明美觀不易被人察覺發現，且具有清洗容易，不易產生異味等優點，讓牙齒看上去更自然，笑容更自信。只要遵照醫生指示適時更換新的隱形牙套，定期複診，就可以在不知不覺中矯正齒列，達到預期的美觀理想效果。

嘉和牙科中心接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。提供天天門診服務，敬請預約。

地址：艾姆赫斯特8616 Whitney Ave. Elmhurst, NY 11373。電話：718-651-6581。天天營業。

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