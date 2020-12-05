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長青樹痛症全方位痛症治療中西療法並用 另有交通意外事故諮詢

紐約訊
長青樹痛症診所堅強的醫療團隊，提供全面的治療。
長青樹痛症診所堅強的醫療團隊，提供全面的治療。

擁有廣泛醫療領域醫師團隊的「長青樹痛症診所」，以優質的服務提供全面的痛症治療，並對沒有保險的人有特別優惠。有國語助理，並提供交通事故、意外事件諮詢。

該診所的醫師們以優質的醫學診斷和檢查、全力以赴的治療為您服務。該診所表示，許多人常受疼痛折磨，包括運動後受損的足踝扭傷、肌肉拉傷、肩關節脫位、腰背扭傷。在肌肉、骨骼及關節的毛病造成了頸椎、腰、椎間盤突出，和受傷、膝蓋、肩膀、腳踝痛、關節痛、運動後受損、手術後功能康復。該診所會依疼痛的狀況給予物理治療、運動治療、痛症治療、手法治療、中醫治療(針灸+中藥)、按摩治療。

物理治療是透過物理媒介和原理，例如利用電能、水力、冷凍、熱能、光波、磁力，運動等，配合應用生理、心理、病理和解剖科學，從而達到治療病患，提升身體活動能耐，改善及加強生活或工作能力。運動治療係指物理治療師利用自然生理的原理，來帶動患者的肢體產生適度的動作或姿勢，而達到伸展關節組織、強化肌肉收縮、增進動作協調、減輕水腫疼痛、降低肌肉痙攣等目的之治療方式。痛症治療則將中、西醫方法結合起來應用到治療和緩解身體疼痛。手法治療是包括不同的手法，如關節舒整、牽拉及放鬆手法等，協助患者鬆弛緊張的肌肉，改善關節的活動障礙，以減輕痛楚及恢復患者正常活動等。針灸治療是透過針具在特定的位置，通過刺激神經系統，達到鎮痛及放鬆肌肉和關節附近組織，增加活動及恢復功能。中藥可以熱敷方式來減輕疼痛。按摩治療是根據臟腑經脈氣血等，以柔和、輕按之勁，改善經脈氣血，調整臟腑功能，達到治療目的。

該診所接受交通事故、事故傷害、紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。長青樹痛症診所地址：42-24 213 St. 1Fl, Bayside, NY 11361(Q13公車Bell Blvd. 下車)，電話：(718)225-0077/225-0070。

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