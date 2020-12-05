萬通互惠理財-NYC提供遠程服務

今年，疫情 給金融理財服務業帶來了巨大的沖擊。萬通互惠理財-NYC迅速部署並執行了一流的電子遠程技術，為客戶提供了安全、舒適、便捷兼有效的溝通方式，使客戶可以以遠程方式與其理財代表聯繫。從網絡會議工具到網路申請表及電子簽名功能，該公司已為其客戶建立了有效兼非接觸式的服務模式，並且將業務流程的干擾降到最低，因此能為社區中的華裔 家庭及企業提供幫助。

「這次疫情對我們華人社區的影響也是極大的。」 萬通互惠理財-NYC資深業務總經理Randy Chow表示：「我有認識的家庭失去了至親。我們的一些客戶失去了工作。許多小企業業主在疫情隔離期間遭受了極大地損失，並仍在掙紮中。」作為理財專業人士，他們現在比以往任何時候都更應該致力幫助客戶和社區一起重建。同時，公司也應教育大眾建立財務安全網的重要性，以保護各自的家人和親人，並且為更穩定地財務未來制定及時兼合適的理財策略。

電子技術地應用不僅在疫情間為客戶提供了安全的銷售模式，而且還幫助了萬通互惠理財-NYC度過了一段艱難的過渡期。今年1月時，公司經歷了三家公司合併的事件。這是一項為了擴大總體市場範圍與資源的商務戰略，同時創建更大的規模及基礎架構以便提供更優質的客戶體驗。萬通互惠理財-NYC的專業人員才剛剛開始與新同事進行互動，就被疫情牽制。這意味著公司及人員的融合必須以網路與線上的形式展開，而這樣的營運模式也對其電子系統及業務流程進行了壓力測試。

萬通互惠理財-NYC及其在Charter Oak Financial的同事（MassMutual NYC是Charter Oak Financial在紐約 華裔地區的品牌代表）能夠繼續組建團隊，並提供有意義的資源來幫助理財代表們服務他們的客戶。

Charter Oak Financial的執行合夥人Brendan Naughton先生表示： 「我們迅速進入完全電子化的環境有助於我們在客戶最需要的時刻為他們提供理財方案。」他說，現在已是進入疫情的第8個月了，他們將繼續投資於可幫助華裔市場客戶保障其至親家人的任何有效資源。Charter Oak Financial的使命是「開拓更廣泛的理財途徑與可能」。「我可以自豪地說，Charter Oak和萬通互惠理財-NYC有能力為我們服務的社區做到這一點。」

萬通互惠理財-NYC已啟動了新冠疫情安全制度，並重新開放了其在紐約華裔社區(法拉盛、華埠及布碌崙)的辦公室，以便能安全地為需要親自拜訪或有保險與理財需求的客戶提供服務。 萬通互惠理財-NYC主要為紐約地區的家庭、個人和企業提供風險管理，企業財務規畫以及退休和投資計畫上的理財服務。

如果想訪問萬通互惠理財-NYC的辦事處或安排預約，請聯繫：華埠地址：2 Mott St, 9th Fl, NY；電話：212-515-4700。法拉盛地址：41-60 Main St Suite 303 Flushing；電話：718-762-5600；地址：37-01 Main St, 2nd Fl, Flushing；電話：718-321-0062；地址：36-50 Main St, 2nd Fl, Flushing；電話：646-681-8540。布碌倫地址：818 60th St, 2nd Fl, Brooklyn；電話：917-669-1758；地址：745 64th St, #3L, Brooklyn；電話：718-833-3200。