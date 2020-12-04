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紐約足部整形中心聖誕酬賓特惠各式名牌健體鞋現貨供應

紐約訊

時至聖誕佳節紐約足部整形中心推出了一年一度的佳節特惠，名牌保健鞋一律特價酬賓。中心自開業以來，為受苦於足部不適的患者有效地改善了各種足部的疼痛及不適的症狀。中心並為患者提供各種免費足部腳壓測試，專業諮詢，量身訂做外型新穎美觀、輕便、完全符合人體工學的各式保健鞋。中心代理各式領導品牌健體鞋，款式多、存貨齊，歡迎僑胞前往參觀諮詢。

中心負責人宋英洙服務業界多年，有著豐富的經驗，她表示，足部疼痛的產生多來自於各種不同的因素，例如：穿鞋習慣、走路步調、糖尿病併發症等。人體的足部皮膚下聚集了無數的毛細血管，周圍布滿末梢神經，是對循環、代謝、神經衝動訊號等的傳輸，如果長時間站立、走路和負重移動，造成腳底壓力的不均勻分布，施力位置及身體協調部位，連帶影響肩頸背部及骨盆肌群，導致肩頸痠痛、下背痛等。

該公司代理眾多美國製造的名牌健體鞋，為患者帶來全新獨特的走路體驗。天然皮革製作，功能性鞋帶，蝴蝶紋樣獨創防滑鞋底加分離性底面，而且採用特製材料維持舒適和溫度，當腳底重量壓入柔軟鞋墊時，會自然帶動骨盆周邊與下背部關節活動，對有背痛、肌肉繃緊與髖部問題的人提供良好的支撐，不僅可以提供最佳的舒壓，也可改善扁平足、張開足、跟骨骨刺與膝蓋問題，廠商還可為客戶量身訂製鞋墊。

紐約足部整形中心以先進的設備為患者提供各項詳盡的檢測，依據客戶需求、足型、行走習慣，設計、配套訂做各種不同類型的舒適鞋、糖尿病患特製鞋、鞋墊或其他鞋材料和裝置，可以調整足部的壓力分布及平衡身體各關節的協調，盡可能滿足客戶需求。該中心所提供的舒適整形鞋可為：足踝部關節炎、腳部變形、大腳趾內側囊腫、腳跟痛症、斧頭趾、菌狀囊腫、類風濕性關節炎、糖尿病足病變、大腳趾外翻、小趾滑液囊炎、拇指僵直、鎚趾、爪型趾、蹠痛、內生趾甲、以及趾間神經瘤的患者大大地減輕痛楚，讓他們保持足部健康，行走愉快。扁平足患者鞋墊可特別訂製。如保險允許，患者可以獲得免費鞋和鞋墊。

紐約足部整形中心是保險公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility）。鞋款多包括旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋，並代理各式輪椅、拐杖等。接受大部分保險，自費者優惠。營業時間：周一至周五9:30am~5:30pm；周六10am~3pm。地址：144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.），電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。

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