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美加補習學校 明年網上春季班招生

紐約訊

在法拉盛地區規模和口碑均首屈一指的美加補習學校，2021春季班網上課程已開始報名，上課日期1/9-6/19共22周，12/15前報名8折優惠。美加補習學校於今年暑假通過在線視頻會議的途徑授課，教學內容包括SHSAT特殊高中入學考試）和SAT的準備課程，校方和家長們都非常滿意學習的成果。

明年春季班將延用線上教學，開設SAT及SAT Simulation 測試及分析SAT模擬測試。SAT模擬考試日期為1/10-2/28每周日(9-12PM)；講解日期:1/16-3/6(周六12:30-3:30)，共7次測試及7次講解，電腦分析，名師講評，幫助學生進攻名牌大學。

適合5、6、7、8、9、10年級的創意寫作特別班，教授寫作技巧、文法、著作分析、表達，並按照程度分班。SAT I Writing、Grammar Usage 著重文章分析、文法寫作表達，適合11和12年級。另有SAT I特攻班（Critical Reading, Verbal, Math)創意閱讀思考，英文分析文法，數學應用技巧，以及2021最新SHSAT專攻班。

此外，SAT II高分班包括生物、化學、物理，適合9、10、11、12年級。PSAT英文寫作技巧、創意思考閱讀、數學應用。SAT寫作 (Essay)、英文文法應用、適合11、12年級。代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級。紐約州考「Next Generation」英文數學進攻班，文學資訊，讀解分析，表達說明，圖表應用，邏輯思考，適合3、4、5、6、7年級，按照程度分班。

「美加」學生每年成績都十分優秀，2019年考入哈佛、耶魯等頂級大學的優異生眾多，考入紐約特殊高中優異學生錄取率超過80%，證明該校實力，名不虛傳。美加學校為大紐約地區具規模、輔導制度完善的補習學府。該校特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態，以補充教材配合最新考試趨勢，奠定學生良好基礎，並加強學生較弱科目。多年來，各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

桃李滿天下的美加補習班擁有20多年辦學經驗，曾獲紐約時報（New York Times）特別報導專文介紹，其歷年參加紐約特殊高中考試，獲Stuyvesant H.、Bronx S.、Brooklyn T.等三大特殊高中和常春藤大學錄取的學生不計其數，詳情及報名請上網：www.mega-academy.com。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886，718-359-3952 (周二四六上午9時至下午5時)或歡迎隨時網上報名。

SAT 紐約時報 特殊高中

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