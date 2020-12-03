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千喜國際食品集團喬遷至Maspeth

紐約訊
千喜國際食品集團美東總部遷至皇后區Maspeth 47街新址，代理中、港、台及東南亞著名品牌糧油食品逾千種。
千喜國際食品集團美東總部遷至皇后區Maspeth 47街新址，代理中、港、台及東南亞著名品牌糧油食品逾千種。

千喜國際食品集團(Starway International Group)美東地區總部經已喬遷至皇后區Maspeth新址，面積4萬3000多平方呎，並引進中外歐美各種品牌雜貨食品，為全美各地超級市場、食品公司提供全面性的糧油食品雜貨貨源批發供應服務。

該集團獲得中、港、台及東南亞各大品牌雜貨食品之代理權，並將這些食品批發至全美東西兩岸的各大超級市場及亞裔食品公司。千喜集團的宗旨是為僑胞們提供最完備、最優質的食品雜貨，特別是來自中國內地、港、台及東南亞各地著名廠商所供應的食品，令僑胞們能品嘗各自喜愛的家鄉食品。

千喜國際美東總部及倉庫位於皇后區Maspeth的47街5841號，擁有更大更現代化的倉庫。該集團所代理的貨品非常齊備，擁有龐大的車隊運送貨品。該集團美中分部在芝加哥(3823 S Halsted Street, Chicago, IL 60609)，將千喜集團旗下所代理的各大品牌產品能迅速運送至美國中西部各大城市，以供應廣大顧客消費。

該公司所代理供應系列產品逾千種，包括著名品牌：風車生粉、出前一丁麵、刀嘜花生油、美玫麵粉、李祥和元枝竹、金牌廣東麵、陳滿記醬料、白菊牌麵粉、春光牌椰子糖、魯花牌花生油、黎記麵、麵之家麵食、脆香園蛋卷、香港四洲紫菜、台灣萬里香飲料、新加坡益果零食、台灣伍中素食、金蜂鳥麵粉、馬來西亞榮成月餅、廣東金帆茶、三葉茗茶、西湖凍肉系列、新聯通罐頭、APPLO蛋糕、台灣華南醬菜、一嘗天下土特產、泰國紅碗蛋卷、香港位元堂養陰丸、舊街場咖啡、Boubo喜士樂餅乾、東明大橋土特產。以上食品全部可在全美各大超市、食品公司購得，如欲代售該集團之貨品歡迎致電查詢。

20多年來，承蒙各大品牌供應商的信賴和支持，以致千喜公司的貨源供應不絕，同時該公司並獲得全美各地超市、食品市場和廣大消費顧客的合作和擁護，致令千喜國際食品集團的業務蒸蒸日上，該公司同仁向各界深表謝意。

千喜國際食品集團美東總部地址：5841 47th Street, Maspeth, NY 11378；電話：718-417-1788；傳真：718-417-1983。芝加哥美中分部地址：3823 S Halsted Street, Chicago IL 60609；電話：773-822-8888。

千喜國際食品集團美東新總部，倉儲面積4萬3000多平方呎。
千喜國際食品集團美東新總部，倉儲面積4萬3000多平方呎。

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