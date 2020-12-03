海之滴褐藻糖膠 助與重症和平共存

海之滴褐藻糖膠以其獨特的科學配方和卓越的高品質，多次獲得國際獎項和國際機構認可。

癌症 是現代醫學一個頑固的敵人，極端和強效的治療方法像是切除腫瘤、化療和放療，常常無法徹底去除體內癌細胞。而為了讓癌症病人增強體力，所謂的「進補」卻又常常滋養催生癌細胞更瘋狂地在體內生長。日本 松崎紀念醫院副院長、醫學博士立川大介醫生經過多年研究，最終將目標鎖在能幫助癌症患者對抗病魔的同時，還能增強病患自身的免疫力，從而緩解傳統治療如化療帶來的副作用，保證病患的生活品質不降低，並幫助延長其壽命的自然療法首選：「褐藻糖膠」。

由日本嚴格控制管理下生產製造，透過精密儀器提取煉製的「海之滴褐藻糖膠」，通過多項國際規格標準認證，銷售已超過18年，遍及45個國家，是品質優良和安全無虞的天然輔助食品。研究指出，以複合配方研製的褐藻糖膠，更能發揮協調作用。營養輔助食品「海之滴褐藻糖膠」，將巴西蘑菇、沖繩海蘊及裙帶菜孢子葉，萃取的高分子多醣體褐藻糖膠，並經研究採用一定混合比例，研製出活性原高於獨立使用的產品，更貼心生產膠囊型及液體型兩種產品，方便消費者選擇。海洋中的海藻類擁有強大生命力，在這些珍貴褐藻的表面有一層黏滑成分，就是現在廣為大眾所知的Fucoidan「褐藻糖膠」。從化學角度來說，褐藻糖膠是一種以硫酸岩藻醣為主的「高分子多醣體」，所富含的「水溶性膳食纖維」，幫助維持消化道機能，調整體質，能帶給人們滿滿能量！

日本沖繩是著名的長壽島，據了解即是因其食用海藻的飲食習慣，褐色藻類所擁有的生物多樣性，其最受注目「生理活性物質」也已被廣泛研究與運用。「海之滴」只選用來自於天然無汙染環境，且褐藻糖膠含量最高最純淨的「沖繩海蘊」。由於摘取1公斤新鮮海蘊中，只能萃取約1%的褐藻糖膠，讓這來自「大海的精華」的褐藻糖膠彌足珍貴。立川大介醫生進一步解釋：由於褐藻糖膠是蘊含在褐色藻類中的粘滑成分，是高分子（大分子）多醣體的純天然水溶性植物纖維。科學研究證實，褐藻糖膠能夠通過增進人體免疫細胞的活性，來加強身體抵抗疾病和病變細胞的能力。進而還能有效地減輕病患在進行傳統的化、放療期間通常會出現的副作用，幫助維持或提高病患的生活品質。另外，褐藻糖膠還具有誘導病變細胞自然凋亡，以及阻止異常細胞生成血管從而阻斷其養分供給，防止其擴大或轉移的特殊作用，因而成為了輔助重症人士在最佳選擇。美國 國家醫學圖書館、牛津醫學期刊和日本NPO褐藻糖膠研究所都已有大量的文獻證實褐藻糖膠的健康效益，以及其獨特的生物活性和功效。

為更好地幫助更多的人，日本立川大介醫學博士與日本國立九州大學、日本沖繩島大學及非營利組織NPO褐藻糖膠研究所，合作開發了「海之滴」專利褐藻糖膠配方產品。「海之滴」採用100%天然提純萃取方式，由日本超高生產標準的cGMP廠家生產，經嚴密的品質監控，最高程度保留褐藻糖膠原生態的高分子結構，同時去除不必要的雜質，且使用了兩種褐藻糖膠的混合配方，並加入一定比例高含量Beta葡聚糖的巴西蘑菇菌絲狀體粉末，使得「海之滴」可以最好最安全地發揮其完整效用。2016年，「海之滴」憑藉其獨有的科學配方和卓越的品質，第三次獲得比利時世界保健食品金獎，並第四次應邀參加美國免疫學家協會年會，在期間發表報告，公布其獨家褐藻糖膠配方對增強免疫細胞活性和抑制病變細胞發展的有效作用。「海之滴」是唯一一家獲得多個國際獎項，獲得國際機構認可，也是唯一一個在加拿大獲得註冊的褐藻糖膠產品。於去年，獲日本JHFA最高嚴格的健康營養食品認證為高素質及安全的康營養保建品。

為保證提供最專業的服務，「海之滴」十餘年來從未授權代理，全由其全球客戶服務中心為使用者提供諮詢服務。想進一步了解「海之滴」褐藻糖膠的功效，請致電「海之滴」客服中心：1-855-830-5888（普通話），1-855-830-9888（廣東話）。地址：38-19 Union Street, Suite 205, Flushing, NY 11354，網站www.kfucoidanny.com。