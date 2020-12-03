「PerkUp 沛咖」提神抗疲勞 駕車人最愛

美國 雅誠健康有限公司（Allegiant Health）新產品「PerkUp 沛咖」提神抗疲勞含片，是駕車人士的最愛。

「PerkUp 沛咖」可作為咖啡 的替代品，需要時就含一片，提神抗疲勞，開車不犯困！而且不用到處找廁所。醒腦含片富含維生素B3、B5和B6元素，保護腎上腺功能，迅速轉化體能，提高反應能力。純天然的綠咖啡豆成分，能夠加速人體新陳代謝，集中注意力。無糖和零卡路里的配方即使是糖尿病和肥胖人士也可以放心使用。堵車、疲勞駕駛時，備有「PerkUp沛咖」，就很方便。

「PerkUp 沛咖」含片有多種水果口味，如香甜的檸檬和草莓口味入口就讓人精神一振，備感清新。緊張備考時， 需要「PerkUp 沛咖」一下提高注意力。

美國雅誠健康有限公司位於美國紐約州 長島，是在國際上有一定知名度的非處方藥和營養補充劑生產商。它運用最新製藥管理技術並嚴格按照美國FDA規定的GMP品質規範進行生產。所有產品都經過嚴格檢驗，加上現代化廠房設施和大規模先進生產線的使用，為產品品質提供了可靠的保證。網址：www.allegiant-health.com。