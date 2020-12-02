馬艷青西醫：中老年防治帶狀皰疹

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今年新冠病毒疫情持續發展，許多人產生身心壓力，免疫力下降，加上秋冬交接，就診的帶狀皰疹病患日增，專精內科全科的馬艷青女西醫提醒，僑胞要多注意身體保健，適當減輕身心壓力。目前，帶狀皰疹可以由帶狀皰疹疫苗來預防。美國 疾病防治中心 （CDC）建議60歲以上的成年人接受1劑帶狀皰疹疫苗，以預防疾病及其潛在的破壞性的併發症，包括皰疹後神經痛。而且，大多數保險 公司都承擔60歲以上帶狀皰疹疫苗。部分保險公司承擔50至60歲成年人疫苗。

專業細心的馬醫師表示，帶狀皰疹是一種常見的病毒感染性疾病，是由水痘帶狀皰疹病毒引起的急性炎症性皮膚病。其特徵為簇集性水皰沿身體一側周圍神經，呈帶狀分布，伴有顯著的神經痛及局部淋巴結腫大。在美國，每3人就有1人一生中會得此病。據美國疾病防治中心（CDC）統計，自1992年至今，65歲以上的美國老年群體中帶狀皰疹發病率增加了39%，增加原因尚不明確。

神經痛為帶狀皰疹的一大特點，疼痛性質呈持續性燒灼痛或針刺樣劇烈疼痛。病毒感染後，長期潛伏於神經節細胞中。當抵抗力降低時，病毒從一個或數個神經節沿相應的周圍神經到達皮膚，引起復發感染，即帶狀皰疹。發水痘後能再發帶狀皰疹，帶狀皰疹一般患病後2至4周痊癒，但可以發生嚴重併發症，如皰疹局部破損後可能併發細菌感染。

若帶狀皰疹病損發生於特殊部位，如眼部，則可能導致嚴重後果。倘若繼發細菌性感染後，可引起全眼球炎，甚至腦膜炎。病人病後出現視力下降、失明、面癱等後遺症。由於中年人的生活工作壓力大，免疫能力會因情緒等因素下降，而老年人對VZV的細胞介導免疫反應表現為選擇性並漸降低，因此老年人帶狀皰疹的發病率、嚴重程度及併發症亦都較高。

馬醫生法拉盛診所提供全方位的內科與家庭科醫師的服務。該診所專精內科全科，內科常見病和多發病，專精包含一般感冒、高血壓、糖尿病、心臟病、高膽固醇、哮喘肺炎、花粉過敏、胃炎腸炎、肝炎性病、潰瘍結石、尿路感染、失眠癡呆、頭痛眩暈、內分泌失調等發燒、腹瀉。診所配備全套心肺功能檢查、胃菌檢查及各種實驗室檢查，可以從事各種預防針注射，各類體檢。

馬豔青醫生具有美國內科專科特考文憑資格，為紐約西奈山醫學院Richmond 大學醫學中心（Richmond University Medical Center）內科主治醫師、紐約皇后醫院內科主治醫師。她在香港中文大學威爾斯親王醫院內科獲得醫學博士學位，此前曾任北京協和醫院內科醫師。馬豔青醫師具備多年豐富的臨床、教學和科研經驗並發表多篇學術期刊論文。她曾在紐約州 立大學和紐約大學醫學中心內科從事心臟病研究，對危害健康的冠心病、高血脂、動脈硬化、糖尿病等發病機制及臨床治療具有深入研究，並作為項目主持人負責並完成美國心臟學會（AHA）和美國衛生總署（NIH)的科研基金，多次應邀參加美國國內及國際學術會議並發表論文，其中包括美國心臟學會、美國心臟病學院（ACC)、美國高血壓協會（ASH)、美國糖尿病學會（ADA)等權威機構的年會，共發表40餘篇學術論文。

馬豔青醫師診所位於法拉盛緬街41-60號2樓217室(置地大廈)，開診時間為上午9時至下午6時30分，一周7天開診，接受多種保險，無保險者優惠。診所電話：718-886-7998。