葉浩痛症專科提供痛症康復醫療

葉浩痛症康復理療專科醫療復健熱誠專業地提供全方位復健醫療服務。

由葉浩醫學博士（Hao Ye, MD）所主持的「痛症康復科專科」 為提供病患更安全的診療環境，診所每日定時防疫消毒，防護裝備到位，以期提供最佳的復健醫療安全服務品質。全方位嶄新診所，寬敞舒適的侯診廳和治療區，通風採光良好，復健設施齊全，整潔乾淨衛生，為保持社交安全接觸，敬請電話預約，安排適當人數就診復健。

葉醫生為讓病患方便就醫並免於轉介至大型醫院的不便，引進醫院專用的最新「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」 以電腦程式控制，施行定點定向牽引拉直屈曲、扭傷的頸椎腰椎等疾病如腰椎間盤突出症、腰扭傷、腰椎小關節紊亂、腰椎滑脫、頸椎病等，讓病患來一趟診所即能達到診療效果。

他說，許多痛症治療嚴重的可能需要進行手術，但會有一定的風險。若痛症能早期以非手術治療並適當的定期復健，則是最安全的選擇。「電腦程式控制定點定向頸椎腰椎牽引機」可以根據傷勢的嚴重程度，在受過專業訓練醫生和護理人用科學儀器精準設定牽引來適度適力的伸展脊柱，以減輕頸、背部疼痛、 頸部疼痛,、甚至 腿部疼痛，可以是一個最有效的復健方式。

葉浩醫生擁有美國痛症康複復科特考文憑，學經歷豐富，目前除了任職愛恩斯坦醫學院附屬醫院臨床教學導師之外，並為紐約皇后醫療中心復健科主治醫師 。葉浩醫生最為社區稱道的是親自看診病患，提供最專業認真全方位的痛症康復醫療服務。

葉醫師表示，疼痛的原因很多，由於壓力、職業、年齡、姿式不良等導致頸、背、四肢、關節痛症及麻痹，若缺乏精確的診斷，對症治療，可能會造成終身難以治療的頑疾癒。該診所全新裝潢，醫療復健設備齊全，並有多位西醫執照理療師及執照中醫針炙理療師駐診，專精各類痛症、關節炎、運動創、手足麻木、四肢無力、行動困難、骨科手術後及中風 復健、物理治療、痛點封閉、骨膠原注射、神經肌電超聲檢測等。

該中心備有最新科技的治療儀器（如神經肌電圖檢查）及提供膝關節軟骨膠原注射、關節和痛點打針，還有各種物理治療，包括電療、蠟療、超聲波治療、針灸、推拿、牽引等，治療各類痛症、關節炎、痛、運動創傷、坐骨神經痛以及手腳麻痹無力、行動困難、中風、受傷、車禍後的康複及手術後復健。

葉浩痛症康復理療專科接受老人卡和各種主要醫療保險 ，無保險者看診優惠。診所地址：38-08 Union St, #10A, Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街109警察 局斜對面）。電話：718-321-0886。