加入麥當勞 向傷病兒童家庭伸援手

Chrissy Teigen和John Legend通過#HereForRMHC挑戰以實際行動支持這一意義深遠的慈善機構。

麥當勞 推出一項全新的社交媒體挑戰，讓每一位參與者，尤其是因為有生重病或受重傷的孩子而依賴麥當勞叔叔之家慈善基金(Ronald McDonald House Charities，簡稱RMHC)照顧的家庭，都感受到歡樂假期帶來的暖暖愛意。麥當勞為實現1億美元 募款承諾，通過#HereForRMHC社交媒體挑戰，以您的名義捐贈100美元給麥當勞叔叔之家慈善基金。

RMHC過去40多年來通過提供家人重要資源並讓病童在治療過程中相依相隨，幫助了無數傷病兒童的家庭。感謝包括麥當勞顧客、員工和餐廳業主在內的善心人士，RMHC每年平均募得數百萬美元。但2020年因為冠狀病毒肆虐影響所致，該組織的募款成效不如預期。

為了結合迫切需要的支援和對RMHC的認識，自即日起至12月31日止，您只需要使用#HereForRMHC標籤在Instagram、Twitter、TikTok 或Facebook上傳您做出RMHC愛心圖樣的照片或視頻(或其他對RMHC表示支持的信息)，麥當勞就會以您的名義捐款100美元作為在未來五年募集1億美元的承諾。

閣下即行動以雙手化作RMHC的使命，讓該組織在全球社區進行的關鍵工作得到更多關注。以下是如何做出RMHC愛心手勢：

1. 用兩隻手合起來做出慈善之家的方形房屋形狀

2. 將小指翹起成為煙囪

3. 將食指下彎成為您的愛心

今年我們都終於了解到彼此照顧的重要性，但我們是以未能親身照顧，力有未逮，而付出慘痛代價的方式學會的。我們錯失了與摯愛者共享歡樂，共擔傷悲的機會。我們最難體會的是那些家有重病的孩子需要到遠方就醫，家人無法常伴左右的痛苦。這些家庭最需要我們幫助的時候就是現在。

幫助麥當勞傳遞信息的Chrissy Teigen和John Legend表示：「每一個認識我們的人都知道我們最在意的就是家人。只要有家人互相扶持，再困難的事情也會變得容易些。如果孩子病了，您卻無法相依相隨，我無法想像那種煎熬。麥當勞長期支持RMHC的不懈努力令我們深受感動，現在我們希望全世界都知道可以通過#HereForRMHC挑戰，以實際行動支持這個意義深遠的慈善機構。」

#HereForRMHC挑戰自即日起至2020年12月31日止。參與者只需通過Instagram、Twitter、 Facebook或TikTok的公開帳號以#HereForRMHC標籤上傳照片或視頻。麥當勞將從今天開始在上述社交媒體主持官方挑戰。這只是麥當勞實現以食物和行動強化社區的目標之一，這個目標在冠狀病毒疫情肆虐，人們更為依賴社區的這一年產生了更為巨大的迴響。

麥當勞總裁兼首席執行官Chris Kempczinski表示：「麥當勞相信身處社區和成為社區的一份子是完全不同的兩回事。作為一個由全球超過3萬9000家餐廳結合而成的公司，支援社區已經成為我們不可分割的一部分；RMHC日以繼夜照顧傷病兒童家庭，在他們最困難的時刻伸出援手，令我深受鼓舞。這就是成為社區一份子的真正意義。所以我們非常高興能夠支持這個美好的組織，不僅是現在，更需展望將來。」

麥當勞的努力不會因為#HereForRMHC挑戰的結束而終止，您也是一樣！全世界的餐廳業主每天都在為支持RMHC而付出——從McHappy Day到Fries for Good，讓顧客全年都可在捐獻箱、自助點餐屏幕和銷售據點表達他們對RMHC的愛心。請向參與活動的麥當勞餐廳查詢，了解您如何能夠繼續在麥當勞餐廳點餐時分享您對RMHC家庭的關懷。請登入McD.to/HereForRMHC了解本活動完整詳情。

麥當勞叔叔之家慈善基金是一間501(c)(3)非牟利公司，創建、尋找並支援能夠直接改善兒童和家人健康福祉的計畫。通過全球65國260多個分部結合而成的網絡，RMHC以其三大核心計畫：麥當勞叔叔之家(Ronald McDonald House)；麥當勞叔叔家庭活動室(Ronald McDonald Family Room)；以及麥當勞叔叔愛心專車(Ronald McDonald Care Mobile)促成、加速、並支援以家庭為中心的照顧工作。RMHC計畫讓全球傷病兒童的家人隨時相伴相隨，鄰近先進的醫院和醫療設施，確保他們得到所需的照顧並且全力支援，積極參與孩子的照顧和復原。欲知詳情，請登入rmhc.org並在Twitter、 Facebook、 Instagram和LinkedIn上追蹤RMHC。