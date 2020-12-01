「恆大汽車」2020折扣最後清倉

「恆大汽車」的代表將可為客人爭取到最大權益和最低價格。

節日來臨之際，位於紐約法拉盛緬街植物園附近「恆大汽車 」(Furious Auto)近日舉行2020年折扣最後清倉活動，只要來店就有機會抽中價值連城的名錶。該公司竭盡所能服務廣大僑胞，只要顧客列出購車的需求事項清單，「恆大汽車」的代表將可為客人爭取到最大權益和最低價格。

在新車方面，該車行代理所有新舊廠牌各式型號汽車，每日現貨超過一萬台，就算無信用、壞信用、新移民，均可申請0利率 起的超低利息貸款 ，歡迎來店洽談諮詢。公司為超高性價比二手車提供低至0.9%利息，「恆大汽車」提供5大保證：每部車皆有詳細的狀況報告，15年經驗專業技師，原始Carfax Report，總廠直接批發，每日現貨超過1萬台，每部車皆有超過200項Post Sale Inspection。

以下超高性價比二手車供您參考，版面有限無法全部刊登，具體請致電洽詢。

2017 Acura MDX BLACK 4852 Mi $30,500

2018 Acura RDX GRAY 21000 Mi $30,500

2019 Audi Q7 WHITE 11000 Mi $47,500

2017 Audi Q5 BLACK 22000 Mi $22,200

2017 BMW X3 BLACK 6173 Mi $28,500

2019 BMW X7 WHITE 11123 Mi $62,900

2017 BMW 320 XI BLACK 10837 Mi $23,700

2017 HONDA ACCORD LX GRAY 7500 Mi $16,500

2020 HONDA CRV LX SILVER 1750 Mi $19,800

2018 HONDA ODYSSEY LX SILVER 31145 Mi $19,150

2018 Infiniti Q50 BLACK 11798 Mi $23,600

2019 M-Benz GLS 450 BLACK 43 Mi $65,500

2017 M-Benz C300 BLACK 17024 Mi $25,300

2017 LAND ROVER RANGE ROVER BLACK 17940 Mi $69,800

2020 NISSAN ALTIMA 2.5 SR GRAY 2022 Mi $16,800

2017 NISSAN ROGUE S BLACK 4825 Mi $16,700

2017 NISSAN ROGUE S BLACK 9710 Mi $16,100

2017 NISSAN ROGUE S SILVER 17705 Mi $15,800

2017 PORSCHE CAYENNE V6 WHITE 22678 Mi $45,800

2017 TOYOTA CAMRY LE GRAY 5515 Mi $16,900

2020 TOYOTA COROLLA LE BLUE 6857 Mi $15,500

2018 TOYOTA COROLLA LE SILVER 10675 Mi $13,900

2017 TOYOTA SIENNA LE WHITE 29480 Mi $20,300等等。

「恆大汽車」負責人Aman擁有20多年專業汽車銷售經驗。他表示，該公司專業經銷各種廠牌汽車，對不同汽車廠牌的優缺點及汽車市場了若指掌，兼且在買賣汽車服務方面具備豐富經驗。在買車過程中，買家需要經過比價、看車、挑選品牌、顏色以及各種附加價值的汽車配套，填寫簽署看不懂的表格及貸款檔案等，該車行代表可以代勞，無需購車者費心。

該車行了解購車者基本要求，包括節能經濟性、性能動力、載貨空間、乘客空間等，亦兼顧性能、舒適性和耐久性等細節，以協助顧客找到最能滿足使用需要的車款。同時，該車行能依照顧客心目中的汽車品牌、型號、配套設備，直接向車廠訂購或租賃車輛，為客戶取得最低利率貸款、低價格、無任何隱藏附加費。此外，該車行代辦領牌、送車到府等一條龍服務。

「恆大汽車」

電話：917-908-0135、917-939-9886

Email: [email protected]

地址：57-35 MAIN ST FLUSHING NY 11355 （後面有停車場）。