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陳賜恆牙醫專精全口植牙

紐約訊
植牙專家陳賜恆牙醫博士主理誠和牙科中心，提供全方位牙科服務。
植牙專家陳賜恆牙醫博士主理誠和牙科中心，提供全方位牙科服務。

位於布碌崙七大道的誠和牙科中心，擁有最新最先進的技術和設備，由著名牙醫陳賜恆牙醫博士（Charlie Chen DDS, FADIA）主理。陳賜恆牙科博士為社區知名的Implantologist植牙專家，專精全口植牙。誠和牙科中心嚴格執行世界先進的牙科技術和衛生標準，檢查仔細、認真、態度親切，加上技術精湛，做到最高品質保障，故長期以來，廣獲華洋病患好評。

誠和牙科中心設備包括最新植牙專用電腦斷3D立體影像設備，決定最佳的植入位置及角度，並採用美國頂級FDA標準的植牙系統，穩定性高，親骨性強，癒合最快，可大幅度提高植牙的安全性與成功率。這種微創植牙技術，破壞最少的組織，傷口更小，疼痛少，腫脹更少，縮短治療時間。若是全口拔牙植牙及當天裝假牙（適合外州病人）， 植牙$1500 (全套/每顆) 。

陳醫生經驗豐富，成功種植超過一萬顆，接近100%成功率，免費為提供3D X光檢查以及全包式植牙方案。陳醫生解釋，當牙床萎縮太厲害時，用植牙可讓患者正常進食和咬合，無活動假牙鬆動或金屬鉤環造成的美觀障礙及蛀牙等問題，並能找回享受美食的感覺，讓生活更輕鬆自在。定期回診讓牙醫師作例行性檢查，就可以確保人工植牙長期的健康與成功。目前，很多臨床案例都有使用超過40年以上，且還在繼續使用中。

此外，陳醫師對隱形矯正做出說明：隱形矯正最適合13歲以上牙齒及口腔完全發育健全者，一般療程為12個月，治療期間不影響外觀及正常作息，且具有清洗容易，不易產生異味等優點。口腔美容是個特別的項目，絕不是簡單的口腔修復或口腔內科技術，而是在此基礎上，輔以心理學、美學知識，通過大量的累積獲得的經驗，才有可能給患者滿意的美容效果。

誠和牙科中心提供全方位牙科服務，包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、人工植牙、根管治療、最新隱形矯正器、兒童牙科、牙周病、蛀牙診治等，並有齒列診療師，提供美容齒列矯正，還有新進的齒列矯正技術和隱形牙。接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。提供天天門診服務，敬請預約。

地址：布碌崙七大道54街5321號 (5321 7th Ave.， Brooklyn， NY 11220)；電話：718-576-3187、347-463-9638；網址：www.3D-Implants.net。

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