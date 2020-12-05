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常安保險 為商家個人提供精選服務

紐約訊
常安保險為商家及個人提供各類精選保險服務 。
常安保險為商家及個人提供各類精選保險服務 。

曼哈頓華埠商業保險專家的常安保險公司自開業以來，其服務優點是針對不同性質的各行各業，深入了解情況，再根據投保顧客立場和需求，以豐富專業知識經驗耐心仔細為投保者說明分析之後，再選擇適合顧客的保險，切實保障客人的利益。

基於中華民族勤勞堅韌奮發的習性，在美華人的社會地位逐步提高，華人經營的多種行業逐漸蔓延整個主流社會。然而在美國社會裡，不管大、中、小企業或公司，一切的商業行為必須嚴格遵守美國的法律制度，稍有疏失都會面臨有隨時倒閉或破產的風險，甚至會觸犯刑法。譬如說商業保險，很多華人企業常帶著僥倖心理，為減低成本而進行回避，一旦發生意外時，其後果及損失程度將是難以估計。

在美工作生活，保險對每一個人都相當重要，無論大小不同企業家、專業人士或一般民眾，都應該需要一份合適的保險產品。例如看病、住院須醫療保險；購屋置業須房屋保險（火險、意外險、偷竊險等），才能獲銀行貸款；車主須購汽車安全險；此外人壽、「羅斯」等，其保險費用可算是占收入中開銷之一。如何節省保險費用，可靠的保險經紀扮演重要角色。

在選擇保險險種的時候，務必多比較不同的公司，保險費低廉並不一定最好，應該主動與保險公司專業人員懇談，參考了解清楚保險公司所提供的計畫，一句話概括，尋找一家可靠信賴的保險公司最為關鍵。

常安保險公司代理數十家A+頂級保險公司的各種保險，服務範圍如商業、汽車、店鋪、餐館、建築、裝修、樓宇、意外、勞工、人壽保險等，歡迎致電或親臨查詢，地址：華埠依利沙伯街81號3樓302室（德昌超市樓上），電話：212-226-5250，七天報價，每周一至周六上午9時至晚6時開放，周日敬請預約。

醫療保險 華人 美國

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