如何隔離病毒 不隔視線永豐鐵鋁門窗 專業安裝防疫隔板

疫情當下，大部分超市收銀櫃檯均已安裝防疫隔板。

疫情 仍未完全消失之際，美國 各州積極推動重啟經濟，許多員工回到工作崗位時，將發現辦公室的主流趨勢將是安裝防疫 隔板。以往多用作收納盒、展示架的壓克力板，搖身一變成為阻隔飛沫的防疫工具。

買有百萬保險（Lic # 903936）的永豐鐵鋁門窗，專業安裝防疫壓克力或者防疫玻璃隔板。該類隔板具有優越的透明度、高透光度、耐候性、耐化學藥品性，並且沒有縫隙，可以有效防止細菌滋生，可在不同環境廣泛應用。此類材質非常適合安裝在醫生診所接待櫃檯、餐館與超市收銀櫃檯、辦公室隔離等，歡迎意者致電詢價。

此次疫情讓許多雇主考慮到，大型裝修需時費事還要投入大筆資金，再說經濟下滑，也不允許他們投注巨額經費在辦公室的大事裝修上。故此，安裝隔板正是相對經濟實惠的選擇，既可以輕便地架設在辦公桌邊緣，減少員工在工作場合接觸新冠病毒，更可在所費不算多的情況下，確保工作安全。

消費大眾可能會關心壓克力與玻璃的區別有哪些？簡單來講，壓克力的透明度很高，同時具備良好的化學穩定性，而且易於染色加工，外觀也較為優美。就透光度而言，壓克力與玻璃有著一樣的透光特性，但壓克力的密度僅為相同透光率玻璃的一半，可見壓克力的材質非常輕巧。況且，壓克力耐摔不易碎，硬度和強度都非常不錯。

至於玻璃的透光率與壓克力材料基本相同，但是前者容易碎裂，尖角傷人，一般在打造成玻璃茶几等傢俱時會將四周邊角打磨光滑，一般而言，玻璃的抗壓性能相對更好。總之，永豐鐵鋁門窗會根據客戶的要求，配合客戶提供的材質顏色及尺寸為其量身訂做，無論零售或批發都有特價優惠。

永豐鐵鋁門窗在業界擁有著良好口碑、品質優良，服務專業，其主要業務有製作鐵門、鐵窗、捲門、樓梯、鋁窗、鋁門面工字樑、玻璃與不銹鋼門面等。

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