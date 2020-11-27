我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

宏冠正大保全公司 經驗豐富防盜系統適用商業住家 全方位保護

紐約訊
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。

宏冠正大保全公司，擁有NY、NJ、CT 州政府防火防盜安裝執照，NFPA會員。紐約市消防局認可火警設計、安裝、維修、年檢。專精防盜、防火、閉路電視監控、電鎖對講系統等，歡迎洽詢。

作為一家創新的技術驅動型公司，為技術中斷、融合產品和服務以及眾多的物聯網（IoT）提供解決方案，以實現關鍵的大規模行銷，降低價格和增大公眾接受度。該公司為垂直市場提供各種電子系統解決方案。自成立以來，該公司擁有超過3500名滿意客戶的客戶群，保留率為97％，其中80％的客戶是公司企業。

Ameritech Systems為您的住所安裝、維修和監控防盜報警系統。近日，盜竊和搶劫案子日益增多。幸運的是，警報系統可以通過阻止入侵者和盜賊進入您的家庭或企業，顯著降低此類入侵的可能性。警報系統發出刺耳的噪音，以應對當前和即時的危險。大聲警報聲的其他優點包括能夠提醒鄰居和旁觀者，甚至可能使現場入侵者受到驚嚇。警報系統可能足以阻止潛在的小偷，這種電子安全解決方案非常有效且通常易於使用，是一種為房主和商業運營商提供的流行方式。此外，還將安裝和維修感測器以保護您的安全。感測器是報警系統的核心，這些敏感設備檢測到環境中的快速變化。例如，窗戶打開或玻璃破碎，這些變化表明存在侵入或破壞安全性。該資訊被發送到警報系統的控制器，控制器通知中央監控站，一旦Ameritech Systems專業安裝了高品質的報警系統，客戶就可以選擇是否需要監控。如果選擇這項服務，報警系統將連接到遠端中央監控站，該監控站接收報告被監控區域狀況的信號。

Ameritech Systems為任何規模的專案，提供專案特定的火災風險評估、價值工程設計和規範服務。其團隊包括消防工程師，具有豐富經驗的消防顧問，以確保提案和專案設計合理，並且能夠提前滿足任何要求。Ameritech Systems特別注意確保所有消防系統的安裝、服務工作僅由公司自己的執照技師、原廠培訓和NICET認證的專業人員完成，不會分包任何安裝工程。而現場技術人員和管理人員平均擁有十年以上的防火保護經驗，確保消防系統安裝達到最高的品質和效率，並在預算範圍內按時完成。

該公司的UL列出的火災監控中心站完全最大限度地提高了防火性能。火災報警系統通過警告中心站，可以與您和消防部門聯繫，為您提供最好的全方位保護。

宏冠正大保全公司地址：131-35 31st Ave. 2FL, Flushing, NY 11354。電話：（718）353-0477，外州1-866-690-9988，或上網www.Ameritechsystems.net。

紐約市 檢測 預算

上一則

再添確診！駐紐約台北經文處1人染疫 暫停領務臨櫃服務

下一則

單日新增病例近7000人 紐約州擬啟冬日防疫計畫 力保學校重開

延伸閱讀

華人社區挺余漢傑 籲正式任命為舊金山消防局副局長

華人社區挺余漢傑 籲正式任命為舊金山消防局副局長
大氣河抵達 灣區降雨 塞拉山再降雪

大氣河抵達 灣區降雨 塞拉山再降雪
8死逾10傷！香港1老式民宅大樓發生火災

8死逾10傷！香港1老式民宅大樓發生火災
退伍軍人節悲劇…消防老兵自家失火 妻不幸罹難

退伍軍人節悲劇…消防老兵自家失火 妻不幸罹難

曼哈頓下東城公寓凌晨火災 一耆老受傷

曼哈頓下東城公寓凌晨火災 一耆老受傷
阿市山谷大道建築物火災 行車繞道

阿市山谷大道建築物火災 行車繞道

熱門新聞

1張圖／紐約州日增確診逼近7000 總住院數5個月來新高

2020-11-26 20:45
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
圖為18日排隊等待新冠檢測的紐約市民。(美聯社)

白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」

2020-11-19 11:54
19日早上上班時間，一名女子在月台等車時，遭人趁列車進站時，從後方將她推下月台。圖為示意圖。(美聯社)

看準地鐵進站惡意攻擊 曼哈頓女遭人推下鐵軌

2020-11-19 14:57
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入