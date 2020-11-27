黃啟源律師講信託的法律理論及實用

黃啟源律師講解信託的法律理論以及實用。

黃啟源律師多年來在法律、遺產規畫、投資地產的選擇以及管理上的經驗十分豐富。黃律師表示，在美國信託是一套成熟的法律系統，被個人、公司以及財團用來達成不同的目的。 但是這種制度在中國 還是很陌生，因此來自中國的華人使用信託的不多。 黃律師希望就信託的法律基礎和目前最常被使用的領域里來探討這一套很特殊的法律系統。

有很多人以為信託是一個法律的實體，就像公司、合夥、有限責任商號一樣，可以享受權利負擔義務。 他說，這是一種錯誤的想法。 信託的基礎便是契約關係。 信託里至少有三位當事人，包括設立人、信託管理人與受益人。 這三個角色可以由幾個不同的人扮演，也可以由同一個人扮演。

比方，某位房地產 所有人設立一個信託，把自己的房地產轉給信託，讓自己的兒子作為信託管理人，信託里規定只要設立人還活著，設立人可以自由使用這筆房地產，如果設立人過世，其兒子便可以把這筆房地產賣掉，把出賣所得的價金分給自己以及三位兄弟姐妹。 這份信託便是設立人及其兒子間訂立的契約。 只要信託製作好、設立人把產權轉給其兒子，由其兒子以信託管理人的身分持有產權，這個信託便算成立。

信託有可撤銷與不可撤銷的分別。 所謂的可撤銷的信託，是設立人保留對信委託的撤銷權。 不論什麼時候，設立人都可以撤銷。 信託一經撤銷，便毫無法律效力。 可撤銷的信託至最大的用途是來代替遺囑。 它比遺囑方便，也比遺囑好用。 信託里的財產不屬於往生者的遺產，不必經過遺產處理手續，省掉繼承人很多時間、金錢以及麻煩。 而且信託一旦成立，立即生效，不像遺囑必須要等到所有人往生才被拿出來閱讀。

不可撤銷的信託不可以由設立人撤銷，但是可以由設立人以外的人撤銷。 一旦財產被放在信託里，信託人便可以對外宣稱該筆財產不屬於其所有，所以其債權人沒辦法對這筆財產執行。 很多企業人士都喜歡成立個人專用信託（Spendthrift Trust）。這種信託規定，信託裡的財產在設立人生前只能歸設立人使用。 債權人無權利對它進行債權扣押以及執行。 這種信託只要在設立當時沒有脫產的嫌疑，法院一般都予以承認。

有些律師根據信託的用途分成白卡 信託、保險信託、住家信託等很多不同的信託。 黃律師解釋，白卡信託是信託人為了避免社會福利機構在房屋所有人往生之後扣押往生者擁有的財產，來抵償政府為他所支付的白卡醫療費用，把自己的財產放到不可撤銷的信託里。有關白卡的法律規定，只要信託成立超過5年，社服機構便承認該財產不屬於原來的房地產所有人所有，不得扣押執行該房地產來清償社服機構為原白卡收益人支付的白卡醫療費。

由於白卡中的長期看護是一項非常昂貴的醫療服務，而且很多年紀大的人在往生之前都要用到它，為了把自己的住屋保留給子孫，非常多的房地產主都成立白卡信託。黃啓源律師從事房地產、房東房客、遺產信託、商業官司、破產超過20年。

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