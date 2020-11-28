紐約華人律師聯盟12/3線上免費座談商業房東房客的影響 公司繼位責任實例分析

CLA主辦的免費線上法律專題交流，為您解答紐約市商業法規。

紐約華人 律師聯盟（Chinese Lawyers Alliance in New York，簡稱CLA）將於12月3日（周四）於美東晚間時間8:00–9:30免費線上座談：「疫情 對紐約市 商業租戶和房東的影響 & 公司繼位責任實例分析：如何不成為債務人的背鍋俠」。由紐約華人律師聯盟主辦，分別由Anna Sun, Esq.和Song Chen, Esq.兩位資深律師為您解答紐約市商業法規和策略資訊，歡迎民眾踴躍報名參與討論。

紐約華人律師聯盟是專業獨立、非營利、非政治、非宗教性組織。其成立之目的在於團結大紐約地區之華人律師、法律專業人士、學生。同時本會將舉辦各種服務性、學術性、聯誼性活動，以達促進法治增進情誼為宗旨。

由紐約華人律師聯盟主辦的免費線上座談將於12月3日晚8:00–9:30登場。報名者可訪問臉書（Facebook）網頁「CLA 線上法律專題交流 & Live Q&A」活動頁面，點擊https://www.facebook.com/events/1834085026757437/報名參加線上免費法律專題交流。