我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

紐約華人律師聯盟12/3線上免費座談商業房東房客的影響 公司繼位責任實例分析

紐約訊
CLA主辦的免費線上法律專題交流，為您解答紐約市商業法規。
CLA主辦的免費線上法律專題交流，為您解答紐約市商業法規。

紐約華人律師聯盟（Chinese Lawyers Alliance in New York，簡稱CLA）將於12月3日（周四）於美東晚間時間8:00–9:30免費線上座談：「疫情紐約市商業租戶和房東的影響 & 公司繼位責任實例分析：如何不成為債務人的背鍋俠」。由紐約華人律師聯盟主辦，分別由Anna Sun, Esq.和Song Chen, Esq.兩位資深律師為您解答紐約市商業法規和策略資訊，歡迎民眾踴躍報名參與討論。

紐約華人律師聯盟是專業獨立、非營利、非政治、非宗教性組織。其成立之目的在於團結大紐約地區之華人律師、法律專業人士、學生。同時本會將舉辦各種服務性、學術性、聯誼性活動，以達促進法治增進情誼為宗旨。

由紐約華人律師聯盟主辦的免費線上座談將於12月3日晚8:00–9:30登場。報名者可訪問臉書（Facebook）網頁「CLA 線上法律專題交流 & Live Q&A」活動頁面，點擊https://www.facebook.com/events/1834085026757437/報名參加線上免費法律專題交流。

紐約市 華人 疫情

上一則

1張圖／紐約州單日確診逾8000人 再破前一天紀錄

下一則

排序複選制投票 民代12.3線上詳解

延伸閱讀

一張圖╱紐約新冠確診略減 死者增至47人

一張圖╱紐約新冠確診略減 死者增至47人
假日季 紐約將增20%新冠病例…橋樑公路設卡 嚴查外州車輛

假日季 紐約將增20%新冠病例…橋樑公路設卡 嚴查外州車輛
紐約市電單車合法上路 外賣郎安心騎

紐約市電單車合法上路 外賣郎安心騎
謹防新冠假貨！節日季購物擦亮眼

謹防新冠假貨！節日季購物擦亮眼
首位非裔市長丁勤時辭世 享耆壽93歲

首位非裔市長丁勤時辭世 享耆壽93歲

華航紐約總經理 武志厚訪中華公所

華航紐約總經理 武志厚訪中華公所

熱門新聞

1張圖／紐約州單日確診逾8000人 再破前一天紀錄

2020-11-27 20:32
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
白思豪稱紐約市12月必將進入「橙區」。(記者張晨/攝影)

白思豪：紐約市12月必入「橙區」 難免關閉公共場所

2020-11-20 14:21
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（美聯社）

紐約州新冠住院者翻倍 節後恐慘況重現

2020-11-24 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結