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2020績優清寒學生獎助學金接受報名 可獲千元助學金

紐約訊
2019年度績優清寒學生獎助學金頒獎典禮合照。 (前排右五為陳杏枚女士)。
2019年度績優清寒學生獎助學金頒獎典禮合照。 (前排右五為陳杏枚女士)。

2020績優清寒學生獎助學金由全美華商總會暨國際教育慈善基金會聯合贊助主持。商會成立於2017年底，並於2018年開始幫助學生，2018、2019年度的助學金首次發放獲得了良好的社會反響。即日起，開放「2020年度績優清寒學生獎助學金」申請，符合資格的華裔學子可在12月31日前遞交申請表。

美國誠億投資集團董事長、國際教育慈善基金會協全美華商總會會長陳杏枚女士說，她自2011年來美後發現，社會上有許多需要幫助的家庭。她認為，有能力者應盡力回報社會，因此集結21名中美企業人士在2017年底成立基金會，並於2018年首次發放績優清寒學生獎助學金，提供家境清寒的學生求學機會。

陳杏枚女士表示，在過去的兩年裡，國際教育慈善基金會協全美華商總會也同時積極資助了多個組織和個人，其中包括捐助了兩萬元醫療費以救助一名罹患眼癌來美治療的中國孩子，孩子已經獲得痊癒並回國。持續十年捐助廣西芝了小學，給學生創造良好教育條件並組織了「十年幫扶，十年相約」公益活動。此外，還捐款兩萬人民幣給中國「關愛鄉村教師•百人計畫」公益活動，支持鄉村教師赴北京進行交流學習，持續提升教育水準和職業水準。

2020年度績優清寒學生獎助學金，每人1000元的獎助學金。申請資格：家庭年收入五萬元以下的全球全職高中或大學生（外國公民的貧困標準由該國官方貧困家庭標準）可參與。申請手續：2020年12月31日前至基金會官網www.cgcci.org/下載申請表，並附上自傳（英文）、成績單以及2019年家庭報稅單郵寄至全美華商總會秘書處。

地址：111 Great Neck Rd, Ste 208, Great Neck, NY 11021。電話：（516）708-9353。

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