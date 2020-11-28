李宏恩醫師：糖尿病易引發視網膜病變

在美國 ，3000多萬人患有糖尿病 ，其中約770萬人患有糖尿病視網膜病變，成為成人中失明的最常見原因。事實上，糖尿病視網膜病變所引發的失明是可以預防的。每年11月是美國糖尿病視網膜病變意識月，玻璃體視網膜專家李宏恩醫師提醒，糖尿糖患者每年至少一次的視網膜專業檢查，避免糖尿病所引發的視網膜病變而導致失明。

李醫師表示，糖尿病所引發的視網膜病變是工作年齡成年人失明的主要原因，但大多數40歲以上的人都不知道其症狀或這種常見的威脅視力的危險因素。大多數人知道患有1型、2型糖尿病患者是屬於糖尿病性視網膜病變的高危險群，但在接受調查的人中，近三分之二（64％）卻不知道膽固醇過高同樣會增加其糖尿病性視網膜病變的風險，甚至有近半（48％）調查者也不知高血壓 也是糖尿病性視網膜病變的危險因素。

本身為美國視網膜專家學會(ASRS)成員的李醫師表示：「糖尿病性視網膜病變所引起的失明是可預防的，而及早發現和治療是至關重要的」。 不論是那一型的糖尿病患者，都應定期進行視網膜擴張檢查，以求及早發及早治療。值得提醒的是，許多患有糖尿病性視網膜病患者常因有良好的視力而忽略了最佳的治療時間。一旦發現視力減退或其他症狀的時，往往已是較緊急的狀況，因此尿病患者切勿輕忽。

糖尿病患者(包括1型、2型和妊娠糖尿病)都有發展成糖尿病性視網膜病變的風險。可能增加風險的其他因素包括：1、患有糖尿病的時間越長，患糖尿病性視網膜病的風險越大；2、血糖控制不佳者； 3、高血壓；4、腎臟疾病；5、高膽固醇；6、懷孕。由於許多糖尿病性視網膜病患者初期並沒有明顯症狀。一旦發現有如下症狀，如視力模糊或失真、閱讀困難、視力中斑點的出現（漂浮物）、視野範圍內的陰影等，一定要盡速檢查，已避免視網膜嚴重損傷。

視網膜專家提醒，患有糖尿病性視網膜病的人透過控制血糖、血壓和膽固醇，保持健康體重並配合服用合適的糖尿病藥物，維持視網膜的健康。紐約玻璃體視網膜顧問（VRC）是長島和皇后區最受信賴和經驗豐富的視網膜診所，在護理和臨床研究方面得到全國認可，並隸屬Northwell健康眼科中心。 VRC為社區服務已有40多年。患者可以在長島和皇后區獲得最優質的服務，包括黃斑變性、糖尿病和視網膜血管疾病。

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