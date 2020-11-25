怎樣科學地為你的孩子選擇樂器？

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如何選擇一個適合自己孩子的樂器對很多家長來說是件很困惑的事。孩子幾歲可以應該開始學樂器了？學什麼樂器？應該找什麼樣的老師？不要輸在起跑線上。其實每個孩子的起跑線，學習的軌跡都是不一樣的。怎樣科學地為孩子選擇適合他/她的樂器，要從以下四方面來綜合考慮。

1. 個性：音樂最終的目的是表達自身的情感。而這種表達和我們每個人的個性是相關聯的。每種樂器的表達方式適合其中某種個性的展現。當你聽到一段精彩的吉他獨奏，深沉的大提琴演繹，五彩繽紛的擊鼓，都會給你一種不同的感受。所以無論聆聽還是表演，最終回到我們內心深處所需要的表達。那麼樂器和個性之間有什麼具體的聯繫呢？

簡單來說，外向型的孩子更容易被吉他、鼓、小提琴等這樣的樂器吸引。而內向型的孩子更喜歡鋼琴、大提琴、貝斯等比較深沉的樂器。比如一個貝司手的個性是非常清晰。貝司在一個樂隊裡非常低沉，但絕不可少，是一個樂隊的根基。對一個沒有受過音樂訓練的耳朵，有可能不一定能聽到一個貝司手在樂隊裡的聲音。但是一旦貝司手停下來了，整個樂隊就垮了，就像一樁大樓的底層被拆空了一樣。這樣的重要性，普通人不一定了解。只有貝司手和他的同行，知道一個好的貝司手有多重要。正是這樣的一種需求，貝司手一般都比較內向，不尋求追光燈的絢麗，喜歡作為一個團隊中默默無聞的靈魂人物，但不張揚、不炫耀。具有這樣性格的孩子來選擇貝司，他/她將感覺到一種和這個樂器表達方式的默契。所以一般彈貝司的樂手性格都比較內斂、安靜。按照這個理論，是否就那麼簡單，根據孩子的個性來選擇所謂外向和內向型的樂器嗎？當然不是。人是個如此複雜的個體，正是如此錯綜的分支讓我們每個個體都是這樣精彩。

2. 每種樂器都有它獨特要求的學習方式。我們的學習方式分三個主要部分：聽力，視覺，觸覺。有的孩子特別適合通過視覺的感應來吸收知識。而有的孩子則有更敏銳的聽力。比如在學習歷史的過程中，有的孩子喜歡好好閱讀課本，有的孩子喜歡有人坐在她/他邊上以互動聊天的方式來記憶，也有孩子喜歡自己製作小卡片來說明自己複習。第一種孩子是視覺型的，第二種是聽力型的，第三種是觸覺型的。我曾經碰到過家長在遇到不同孩子所選擇的學習方式後，大呼小叫：怎麼這麼浪費時間啊？不要跟我聊天，不要又拿剪刀、紙片地低效率學習，好好看你的課本不就行了？其實這個家長就是在拒絕孩子與生俱來最本能舒適的學習方式。

樂器和學習方式關關相連。鋼琴對一個孩子來說是一個很龐大的樂器。它要求孩子具有很強的視譜能力。鋼琴分兩個譜表，高音譜表一般給右手，低音譜表給左手。沒有學過鋼琴的家長試圖想一下，不同的譜表就像不同的語言一樣。這個就像你看一篇文章，一半是英文寫的，一半是西班牙文寫的。你必須在這兩種語言之間穿梭、尋找、演奏……夠難的吧！所以鋼琴適合視覺型學習類型的的孩子。另外一個相反的樂器，比如大提琴，雖然大，但是大提琴手是幾乎擁抱著這樣樂器來演奏的。它的視譜相對來說容易很多。更多的是靠手的摸索來尋找他/她要的聲音。根據調查，鋼琴和大提琴都屬於內向型孩子的樂器。而不同的學習方式則決定了他們對哪個樂器更適合。

3. 音樂取向：就像我們的味覺和嗅覺，天生我們就知道我們喜歡吃什麼、喝什麼、什麼味道讓我們愉悅、什麼讓我們不安和沮喪。除了和先前我們討論的個性和表達之間的聯繫之外，我們對聲音有種本能的反應。有的人聽到鼓聲會興奮，而有的人聽了會覺得吵雜。有的人聽到鋼琴剔透的聲音覺得安寧，有的人覺得無聊。不但是聲音的本身，更重要的是音樂的形式。有的人聽到古典音樂覺得深沉，而有的覺得昏昏欲睡。這個就像有的喜歡吃辣的川菜，而有的喜歡清淡的粵菜一樣。那麼這個就關係到我們在選擇一樣樂器後，如何選擇一個適合孩子的音樂風格更重要。同樣是學習鋼琴，有古典鋼琴、爵士鋼琴、流行鋼琴，同一種樂器，不一樣的風格，對我們的情緒有截然不同的反應。所以你不但是要給你的孩子選擇一樣樂器，也是在選擇一種學習的音樂風格。

4. 生理條件：每種樂器對樂手的生理條件的要求是很不一樣的。就像籃球運動員需要跳得高，足球 運動員需要跑得快一樣。有的孩子在年齡還小的時候，她/他的小機能包括手指的獨立性還沒有完全發育好。讓這樣的孩子去學習鋼琴就會很困難。而同樣的孩子，手指獨立性還沒有完全發育好，但是有可能有很強的抓捏能力。而這樣的能力對弦樂樂器很重要。所以要根據孩子自身生理條件來選擇他/她擅長的樂器。是否很自然地擅長一樣樂器，其實就是一個孩子是否會喜歡一樣東西的理由，道理就是這麼簡單。在音樂方面，我們所談的條件還包括一個孩子的協調性、節奏感、音高聽力等。協調性對一個鼓手來說至關重要。音準的敏感度對學習弦樂器很關鍵。這些最好需要一些專業測試來幫家長確定孩子擅長的方面。

鑒定一個孩子選擇何種樂器需要建立在尊重科學、孩子的天性等條件下。對一個孩子的鑒定也不是單純看一個方面，而是綜合以上談的四個方面，給予一個符合其特性的理解。怎樣的個性、如何的學習方式、對哪種樂器的聲音音樂形式有感應，然後再根據他/她的生理特點，綜合評估和定義。我們不只是為孩子在選擇一樣樂器，而是在為他們打開一扇音樂之門。記住，只有你的孩子手裡才有那把開啟大門的鑰匙。

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