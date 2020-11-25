紐約進口花卉批發中心新增蝴蝶蘭盆栽　

蘭花是全年性植物，尤其是盆栽蘭花，花期達數個月，容易照顧。

位於法拉盛 的紐約 進口花卉批發中心，新增盆栽蘭花業務，歡迎批發。紐約花卉批發中心除了供應各式新鮮花卉，並指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

蝴蝶蘭很受人們喜愛，尤其是節日，常用作商務往來的贈送鮮花，還能把辦公室環境或者家裡布置得充滿節日的氣氛。當然，蝴蝶蘭備受歡迎，也是和它的花語分不開的。 蝴蝶蘭有很多花色，最吸引人的是紅色蝴蝶蘭、黃色蝴蝶蘭、白色蝴蝶蘭等，它們的花語也不一樣。

白色蝴蝶蘭花語： 愛情純潔，友誼珍貴。新婚的時候，在家裡放一株白花蝴蝶蘭就喻意這美好的婚姻；和朋友一起住的人，放一株在家，就預示著和睦共處。紅色蝴蝶蘭花語：鴻運當頭，永結同心。種上一株紅色蝴蝶蘭，能給婚姻和仕途增加一點色彩。條點蝴蝶蘭花語：事事順心和心想事成。可以說，條點蝴蝶蘭適合於每一個家庭和每一個年齡段的人。黃色蝴蝶蘭花語：事業發達和生意興隆。黃色蝴蝶蘭特別適合做生意的人，能夠給他們帶來好運。

蝴蝶蘭花語不僅討人喜歡，還有風水上的作用，所以，每逢春節等節日都大受歡迎。疫情 期間，在家裡透明玻璃的隔間，布置一株蝶蝴蘭，看著都能轉換心情，感受美好。

紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave.,Flushing,NY11358(近北方大道和Utopia parkway) ；電話：718-886-1190 ；營業時間：周一至周六，7am-5pm，周日休息。