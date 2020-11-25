我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

紐約進口花卉批發中心新增蝴蝶蘭盆栽　

紐約訊
蘭花是全年性植物，尤其是盆栽蘭花，花期達數個月，容易照顧。
蘭花是全年性植物，尤其是盆栽蘭花，花期達數個月，容易照顧。

位於法拉盛紐約進口花卉批發中心，新增盆栽蘭花業務，歡迎批發。紐約花卉批發中心除了供應各式新鮮花卉，並指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

蝴蝶蘭很受人們喜愛，尤其是節日，常用作商務往來的贈送鮮花，還能把辦公室環境或者家裡布置得充滿節日的氣氛。當然，蝴蝶蘭備受歡迎，也是和它的花語分不開的。 蝴蝶蘭有很多花色，最吸引人的是紅色蝴蝶蘭、黃色蝴蝶蘭、白色蝴蝶蘭等，它們的花語也不一樣。

白色蝴蝶蘭花語： 愛情純潔，友誼珍貴。新婚的時候，在家裡放一株白花蝴蝶蘭就喻意這美好的婚姻；和朋友一起住的人，放一株在家，就預示著和睦共處。紅色蝴蝶蘭花語：鴻運當頭，永結同心。種上一株紅色蝴蝶蘭，能給婚姻和仕途增加一點色彩。條點蝴蝶蘭花語：事事順心和心想事成。可以說，條點蝴蝶蘭適合於每一個家庭和每一個年齡段的人。黃色蝴蝶蘭花語：事業發達和生意興隆。黃色蝴蝶蘭特別適合做生意的人，能夠給他們帶來好運。

蝴蝶蘭花語不僅討人喜歡，還有風水上的作用，所以，每逢春節等節日都大受歡迎。疫情期間，在家裡透明玻璃的隔間，布置一株蝶蝴蘭，看著都能轉換心情，感受美好。

紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave.,Flushing,NY11358(近北方大道和Utopia parkway) ；電話：718-886-1190 ；營業時間：周一至周六，7am-5pm，周日休息。

紐約 法拉盛 疫情

上一則

1張圖／紐約單日新增確診4881 染疫人數逼近61萬

下一則

史島男中餐館夜間取餐 遭搶

延伸閱讀

紐約上州猶太教堂 被爆違規舉行大型婚禮 上千人出席

紐約上州猶太教堂 被爆違規舉行大型婚禮 上千人出席
一張圖╱紐約單日新增確診近6000 染疫人數破60萬

一張圖╱紐約單日新增確診近6000 染疫人數破60萬
川普認輸了？特勤局規畫卸任總統維安計畫

川普認輸了？特勤局規畫卸任總統維安計畫
紐約興起代客排隊新冠檢測 每小時最高喊到80美元

紐約興起代客排隊新冠檢測 每小時最高喊到80美元
紐約首位非裔市長丁勤時逝世 享耆壽93歲

紐約首位非裔市長丁勤時逝世 享耆壽93歲
1張圖／紐約單日新增確診近6000 染疫人數破60萬

1張圖／紐約單日新增確診近6000 染疫人數破60萬

熱門新聞

奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32

1張圖／紐約單日新增確診4881 染疫人數逼近61萬

2020-11-24 21:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點