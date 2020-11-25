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梁春雲齒列矯正女醫師駐診小頸診所

紐約訊
梁春雲女醫師駐診的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)獲五星評鑒。
梁春雲女醫師駐診的「美冠牙齒矯正」(Caliper Orthodontics)獲五星評鑒。

美冠牙齒矯正診所位於皇后區小頸（Little Neck）北方大道上，由梁春雲齒列矯正醫師(Cynthia C. Leung, DDS，MSD)親自駐診，是位少數真正接受過完整齒列矯正訓練的女醫師，並持有專業認證學歷的齒列矯正醫師。梁春雲齒列矯正女醫師醫術精湛，診所提供更多的齒列矯正醫學服務。

梁醫生指出，擁有潔白整齊的牙齒事關重要。它不僅能使人的笑容與面貌立體端正，且齒顎矯正若能越早開始齒列越好。絕大部分生活在美國的人從小就開始進行齒顎矯正，因此成年後都有了一口整齊完好的笑容與面貌。齒顎矯正學（Orthodontics）是牙醫學的一門專科，是研究咬合不正，又稱為Malocclusion的治療方法。齒顎咬合不正，大多數來自於牙齒不規範的生長，或是上下顎不成比例。梁醫師說，齒列矯正的咬合問題有分為上顎咬合(Upper bite)與下顎咬合(Under bite)問題，在過去有時是要通過手術來做矯正治療。隨著現代醫學科技、矯正技術及矯正器的進步，使矯正的過程變得更佳方便，也減輕了痛楚。

齒列矯正最在乎的就是咬合。齒顎矯正從醫學角度來講，當人的牙齒排列咬合異常，將影響生理、心理並產生明顯障礙，比如臉形歪斜、咬合不正、唇顎裂等都必須接受矯正治療。相反，在主觀方面則要看個人之審美標準、人際關係及職業等需求而做出適當決定。

梁醫生曾研究過上百個案例，發現其中包含人種和所面臨病變的因素。梁醫生指出，齒列矯正是牙醫學界的一大突破，在青少年群體中齒列矯正更深受青睞。梁醫生建議廣大的家長們， 8至12歲孩童，最好是在家長陪同下一起前往齒列矯正醫師處做個初步的檢測。

診所地址：255-03 Northern Blvd. Little Neck, NY 11362（皇后區小頸近長島那蘇郡），美冠牙齒矯正官網：www.caliperortho.com。聯繫電話：718-225-8828，敬請顧客放心看診，只接受預約。

皇后區 長島 美國

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