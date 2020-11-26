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象印推出功能最先進的電飯煲 煮出完美米飯

紐約訊
象印推出功能最先進的電飯煲。
象印推出功能最先進的電飯煲。

日本高級廚房電器製造商象印Zojirushi今年推出了一款迄今最先進的電飯煲。這款全新壓力炊煮 IH 電磁加熱電飯煲（NP-NWC10/18）具有一系列與眾不同的特色，集人工智慧、自動加壓、IH 電磁加熱，以及含貴鉑顆粒的防粘塗層於一身，帶來極致美味的炊煮體驗。這款壓力炊煮 IH 電飯煲有 5.5 杯米和 10 杯米兩種容量可供選擇。

這款日本製造的全新升級版電飯煲，採用壓力炊煮的方式，煮出口感美味、粘稠豐滿的米飯，並採用先進的快思邏輯和人工智慧（AI）技術，在炊煮過程中不斷「學習」並進行微調。壓力炊煮 IH 電飯煲可根據所選功能表，自動從三種炊煮壓力中進行智慧選擇，並在燜飯過程中再次加壓，燒幹多餘水分，達到最佳的炊煮效果。

功能表選項包括：白米（中、軟、硬）、極致美味、雜谷米、壽司飯、糯米飯、茉莉香米（新設）、米粥、稀飯（新設）、糙米、GABA 糙米、鋼切燕麥（新設）、免洗米和快速烹煮。米粥選項能煮出較濃稠的日本大米粥，而全新的稀飯選項則能煮出較稀的中式粥。爐火煮粥可能需要幾個小時的時間，並需要不時攪拌，但壓力炊煮 IH 電飯煲可以在 90 分鐘內將粥煮至完美的稠度，無需看鍋。

壓力炊煮 IH 電飯煲設有一目了然的橘色背光液晶顯示控制台，其附帶 24 小時制時鐘、可拆卸清洗的不銹鋼內蓋，還具備自動保溫、延長保溫和重新加熱功能。安全特性則包括一個巨大的蒸汽排氣罩，可防止水蒸汽四濺，並有感測器以確保電飯煲機身設置正確。壓力炊煮 IH 電飯煲機身採用了漂亮的黑色透明塗層不銹鋼材質，平坦的內部使清潔方便容易，所有與食物接觸的表面都不含雙酚 A。附件包括飯勺、飯勺架和兩個量杯。

壓力炊煮與 IH 電磁加熱技術的結合，使煮出來的米飯美味至極。這款電飯煲能根據所選功能表，自動從三種炊煮壓力中進行智慧選擇。壓力炊煮可將硬質β澱粉轉化為α澱粉，讓米飯更軟綿、更易消化。另外還發現，通過壓力炊煮的米飯，能較長時間保持鬆軟。IH電磁加熱是一種直接、精確的烹飪方式。電飯煲底部的線圈系統會產生磁場，將內鍋置於這個磁場中開始炊煮週期時，磁場會瞬間在鍋內產生熱力，將米飯煮熟。

象印先進的快思邏輯科技首度搭配人工智慧（AI），讓這款壓力炊煮 IH 電飯煲能夠從之前的使用中「學習」，調整炊煮周期，以獲得絕佳的炊煮效果。AI 技術解決了季節性的水溫和室溫差異，自動修正理想的炊煮和保溫狀態，保持米飯的口感和穩定性。電飯煲設有兩個嵌入式溫度計，借由監測外部溫度和鍋內溫度以收集資料，並在炊煮和加熱過程中進行智慧調整。IH 電飯煲經長年累月使用所產生的這種應用記憶，不會影響最初的炊煮穩定性和效果。

內鍋防粘塗層含貴鉑微粒，進一步將炊煮效果昇華極致。象印通過領先業界的研究證實，鉑在接觸到水後會使水質變堿。鹼性水能分解米粒表面的蛋白質，讓水更容易滲透到米粒中。這種被加強的澱粉糊化過程會釋放米飯的甜味，提升口感體驗。

請訪問 www.platinumricecooker.com 查看有關產品的更多訊息。

電飯煲 人工智慧 日本

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