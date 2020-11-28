線上迎聯邦醫療保險新註冊期在新冠肺炎疫情期間選擇健保計畫的建議

在新冠肺炎疫情期間Humana惠安納溫馨提示，幫助民眾通過網上或電話了解獲取 2021年聯邦醫療保險健康計畫選項資訊。

聯邦醫療保險 優勢計畫和聯邦醫療保險處方藥計畫的年度開放註冊期間，傳統上會舉辦各類教育活動、課程和一對一面談，今年由於新冠肺炎疫情 影響，讓民眾可以通過一些新的、不同的方式來了解聯邦醫療保險。在10月15日至12月7日開放註冊期間，數百萬符合聯邦醫療保險資格的人，可獲得有關2021年健康計畫選項的最新資訊。僅在紐約，就有超過360萬人投保了聯邦醫療保險，其中超過160萬人擁有聯邦醫療保險優勢計畫。

在現時疫情反覆嚴峻下，有很多資源可幫助民眾無需出門即可選擇適合自己的健保計畫，包括資訊網站、線上教育活動以及與銷售代理人的一對一線上會議。安全獲得聯邦醫療保險線上資訊的同時，兼保護個人信息，以及規避虛假報價和其他詐騙也很重要。

惠安納健保溫馨提供以下小貼士，幫助民眾準備好應對聯邦醫療保險秋季開放註冊期獲取2021年健康計畫選項資訊：

1. 使用線上工具

使用Medicare.gov上的聯邦醫療保計畫搜索工具來比較每項計畫、福利和基於普通會員的費用預估。

若有興趣投保可幫助會員支付處方藥費用的聯邦醫療保險D部分，還可以輸入所服用的處方藥名稱，以確保您正在考慮的計畫可承保這些藥物。會員可在Medicare.gov上直接投保。

您還可以在Medicare.gov上了解並投保聯邦醫療保險優勢計畫（亦稱為C部分或MA計畫），此外也可造訪保險公司網站，以了解有關其承保範圍的更多資訊。提供聯邦醫療保險優勢計畫的保險公司，可以為投保人提供有關其計畫和服務的詳細資訊，以及處方定價資訊和其他福利資訊。會員還可查看自己的家庭醫生或其他提供者是否在聯邦醫療保險優勢計畫網絡內。

2. 報名參加線上教育研討會

許多保險公司都提供線上研討會，以幫助民眾了解2021年聯邦醫療保險優勢計畫選項。另外，您可查看是否可以與保險公司的銷售代理人進行線上一對一會議，即通過電話或視訊聊天。在您參加線上活動或會議之前，請先了解如何登入會議，以避免遇到技術問題。提前準備好您的問題清單不失為一個好主意，這樣可以確保您能獲得所需的資訊。計畫是否包括視力、聽力和牙科承保？是否承保線上醫療服務？是否包括赴醫療預約的交通？

3. 保護自己免受聯邦醫療保險欺詐

聯邦醫療保險機構已發出警告，詐騙者可能試圖利用這場疫情，來竊取聯邦醫療保險受益人的聯邦醫療保險號碼、銀行信息或其他個人資料。詐騙者可能會嘗試通過電話、電子郵件、簡訊、社交媒體等方式與您聯絡，或前往您的家中。請僅將您的聯邦醫療保險號碼提供給您的醫生、藥劑師、醫院、醫療保險公司或其他可信賴的醫療保健提供者。請勿點擊未知來源的簡訊和電子郵件中，有關新冠肺炎的鏈接，並請掛斷聲稱提供新冠肺炎檢測或用品的不明來電。

如果民眾不願意線上瀏覽計畫資訊，Medicare.gov也可以安排電話通話。欲需了解更多資訊，請瀏覽 Medicare.gov或致電1-800-MEDICARE（800-633-4227）。如欲了解有關Humana惠安納計畫的更多資訊，請瀏覽www.Humana.com/ChineseNY，或致電1-855-842-3436（TTY: 711）聯絡持照Humana惠安納中文銷售代理人，服務時間為當地時間每周七天，每天早上8點至晚上8點。

Humana惠安納是一家領先的保健公司，致力於幫助數以百萬計的醫療和專業會員達到其最佳健康狀態。公司在保健服務與健康計畫管理方面取得傲人的成績，並推動創建既能改善健康、又能降低成本的新型綜合保健方式。Humana的工作讓投保聯邦醫療保險的人群、家庭、個人、軍事服務人員乃至整個社區都能享有更優質的生活。

在紐約市 ，Humana惠安納為符合聯邦醫療保險投保資格的人群提供多種健康、藥品和補充福利計畫。如欲了解更多資訊，請致電紐約市Humana惠安納：516-247-2021。