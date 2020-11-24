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梨奧美漢方產品 防脫髮和防白髮

紐約訊
銷售第一名的梨奧美天麻首烏洗髮護髮系列，採用全天然草本漢方配方。
銷售第一名的梨奧美天麻首烏洗髮護髮系列，採用全天然草本漢方配方。

行銷世界的梨奧美（O'NAOMI）為一個地道香港品牌，其天然草本產品包括護膚沐浴系列，美容護理系列。梨奧美是年節的送禮佳品，歡迎到各大超巿選購。

梨奧美公司於1992年成立，一直致力於研製防脫髮和防白髮之洗髮露以及一系列之天然漢方護膚沐浴露。其頭髮護理的系列禮盒包括有控油止癢袪頭屑、黑髮育髮止頭風、防脫髮舒緩頭、護髮固髮養髮等系列四大套裝，每款包括洗髮水及護髮素組合。

梨奧美全天然護髮系列，是全天然草本漢方，如天麻首烏洗護孖寶，含純天然天麻首烏粒子，還含十多種名貴中藥製成。梨奧美護膚沐浴露系列也是以天然漢方草本為主，產品含珍貴的珍珠末、當歸、人參、田七及生薑等天然成分，潔淨肌膚沐浴之餘為肌膚補充養分，改善血液循環及新陳代謝。珍珠末、當歸滋潤沐浴露有效改善肌膚微循環系統及新陳代謝率，肌膚白裡透紅。

炭粒子健膚爽沐浴露採用以2000度高溫研製的赤楊樹炭粒子，有效吸走多餘油脂，加上茶樹油更能有效地改善胸口、背部、手臂酒米及汗疹形成，令肌膚回復嫩滑。漢方草本除對身體健康有幫助之外，在美容上亦有著很大的效用。

SunLab於1992年成立，一直致力研究以中國漢方加上日本低微細化技術，研製出一系列之中國漢方草本洗髮護髮產品及護膚沐浴露梨奧美O'Naomi Natural，成份天然，採用漢方草本及多種名貴藥材研製而成，全部香港生產。梨奧美O'Naomi Natural還推出了一系列以天然材料為基礎之洗髮露及沐浴露，成分包括蜜糖、綠茶、橄欖、蔗糖、海鹽、牛奶等，為肌膚及頭髮之修護，滿足客人不同之需要。梨奧美O'Naomi Natural更榮獲2011年香港名牌之獎項，為香港、美國、加拿大、東南亞等地之暢銷香港本地品牌。

美國總代理梨奧美公司總經銷為寶發貿易公司，地址：28 Varick Ave., Brooklyn, NY 11237。電話：718-381-5659。E-mail：[email protected][email protected]

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